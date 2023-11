Sci alpino, le convocate dell’Italia per gli allenamenti a Solda: Sofia Goggia e Federica Brignone guidano il gruppo

I capricci del meteo si replicano. Nel primo week end di Coppa del Mondo a Soelden (Austria), il gigante maschile è stato cancellato per via di forte raffiche di vento che hanno reso impossibile il completamento della prima manche. Da stabilire la data e il luogo del recupero.

Oltre a ciò, le previsioni meteorologiche negative hanno costretto le specialiste della velocità in casa Italia a cambiare i propri piani in vista dell’appuntamento di Coppa del Mondo sulla pista di Zermatt-Cervinia, in programma dal 18 al 19 novembre con due discese. Nella settimana precedente (11-12 novembre) saranno gli uomini-jet di scena sulla “Gran Becca”, per dare libero sfogo ai propri istinti su due discese.

Come riportato dal sito della FISI, il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Karoline Pichler, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Federica Brignone, Roberta Melesi e Laura Pirovano nella località altoatesina di Solda, da domenica 5 a venerdì 10 novembre, per la rifinitura in funzione del doppio appuntamento citato.

Goggia vorrà arrivare pronta all’appuntamento nella sua specialità di punta, dopo aver mostrato buoni segnali in gigante, mentre Brignone, seconda nella specialità tra le porte larghe sulla Rettenbach, potrà verificare la propria condizione di polivalenza. Da sottolineare anche che Asja Zenere ed Elisa Platino si aggregheranno invece al gruppo di Coppa Europa, impegnato a Pitztal (Austria) nello stesso periodo.

Foto: LaPresse