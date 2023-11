Sci alpino, cancellata la prima prova cronometrata di discesa femminile a Zermatt-Cervinia

Comincia in salita anche per le donne il percorso di avvicinamento alle discese libere di Zermatt-Cervinia, sede dello Speed Opening della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. La prima prova cronometrata sulla pista “Gran Becca”, in programma stamattina alle ore 11.45, è stata infatti cancellata dagli organizzatori per il maltempo.

Troppo vento e la fitta nevicata della notte sono le cause principali dell’annullamento del primo training ufficiale in vista delle gare che si dovrebbero svolgere sabato 18 e domenica 19 novembre. Le previsioni meteo purtroppo non sono incoraggianti anche per giovedì e venerdì, giornate dedicate alle ultime prove in vista delle competizioni del weekend.

Ricordiamo che, per disputare una gara di discesa libera, è obbligatorio aver effettuato in precedenza almeno una sessione di training ufficiale. Il calendario rischia quindi di slittare, ma la speranza è quella di non replicare quanto successo la scorsa settimana in campo maschile, con la cancellazione di entrambi gli eventi causa maltempo.

Foto: Lapresse