Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Levi 2023: orari, tv, streaming. In programma 2 slalom

Dopo il classico antipasto di Soelden, che ha visto la vittoria di Lara Gut-Behrami per soli due centesimi su Federica Brignone, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna con due appuntamenti in quel di Levi. Questo fine settimana, infatti, sono in programma due slalom.

Grande attesa per Mikaela Shiffrin, che deve riscattare l’opaco sesto posto sul Rettenbach. Nella passata stagione la campionessa americana è riuscita a fare doppietta, battendo la prima volta la svedese Anna Swenn Larsson e la seconda la svizzera Wendy Holdener. Entrambe le volte sul gradino più basso del podio ci è salita la slovacca Petra Vlhova, principale avversaria di Shiffrin.

In casa Italia ci si aspetta un weekend di sofferenza. Lo slalom femminile è ormai da anni la specialità più debole per lo sci azzurro. L’obiettivo per le nostre portacolori deve essere prima di tutto centrare la qualificazione alla seconda manche e poi cercare di lottare per il miglior piazzamento possibile. Saranno presenti Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e l’esordiente Emilia Mondinelli

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli slalom di Levi, valide per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO LEVI

Sabato 11 Novembre

10.00 Prima manche slalom femminile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom femminile Levi (Finlandia)

Domenica 12 Novembre

10.00 Prima manche slalom femminile Levi (Finlandia)

13.00 Seconda manche slalom femminile Levi (Finlandia)

SLALOM LEVI 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse