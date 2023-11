Sci alpino, Cyprien Sarrazin fa sua la seconda prova cronometrata a Beaver Creek. Mattia Casse 9°

Dopo numerose interruzioni è stata portata a conclusione la seconda prova cronometrata delle tre in programma sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, negli Stati Uniti, dove si terranno due discese libere maschili venerdì e sabato, mentre domenica il fine settimana si chiuderà con il Super G.

Dopo il secondo posto di ieri, oggi a svettare sulla concorrenza è stato il transalpino Cyprien Sarrazin, primo con il crono di 1’38″09, davanti al canadese James Crawford, secondo a 0″78, ed all’elvetico Niels Hintermann, terzo a 0″88. Sono saliti oltre il secondo di ritardo i distacchi a partire dal quarto posto dell’austriaco Daniel Hemetsberger, a 1″04.

Più indietro i norvegesi Aleksander Aamodt Kilde, quinto a 1″20, ed Adrian Sejersted, sesto a 1″24, mentre c’è stata la settima piazza per il canadese Cameron Alexander, a 1″26, invece è giunto ottavo l’austriaco Marco Schwarz, a 1″43, davanti al migliore degli azzurri, Mattia Casse, nono con il crono di 1’39″64, a 1″55 dalla vetta. Ha chiuso la top ten l’altro austriaco Daniel Danklmaier, decimo a 1″58.

Così gli altri italiani: 15° Florian Schieder in 1’40″03, a 1″94, 19° Guglielmo Bosca in 1’40″17, a 2″08, 21° Dominik Paris in 1’40″27, a 2″18, 22° Christof Innerhofer in 1’40″37, a 2″28, 38° Pietro Zazzi in 1’40″97, a 2″88, 40° Giovanni Borsotti in 1’41″03, a 2″94, 57° Giovanni Franzoni in 1’41″66, a 3″57, 65° Nicolò Molteni in 1’42″13, a 4″04, 66° Benjamin Jacques Alliod in 1’42″21, a 4″12.

