Scherma: Malcotti e Bayard firmano la doppietta in casa a Berna, Di Veroli si ferma agli ottavi

Tripudio svizzero nella gara di casa a Berna. Una prima prova di Coppa del Mondo di spada maschile che vede i padroni di casa assoluti protagonisti. Una clamorosa doppietta con la vittoria di Lucas Malcotti (la prima della carriera) in finale sul connazionale Alexis Bayard con il punteggio di 15-13. Un podio completato poi dal giapponese Masaru Yamada e dall’ungherese Mate Tamas Koch.

Una giornata memorabile per la Svizzera. Malcotti ha battuto in semifinale Koch per 15-11, mentre nei quarti aveva superato il sorprendente portoghese Miguel Frazao sempre con il medesimo punteggio. Bayard, invece, ha avuto la meglio per una stoccata sia in semifinale con Yamada (11-10) sia nei quarti con il francese Romain Cannone (13-12)

Purtroppo anche Davide Di Veroli si è trovato ad affrontare gli scatenati svizzeri quest’oggi, venendo battuto proprio da Bayard negli ottavi di finale per 11-8. Il campione europeo in carica aveva cominciato il proprio cammino con la schiacciante vittorie per 15-1 sullo spagnolo Fernandez Calleja, mentre nei sedicesimi era riuscito a superare il sempre ostico francese Yannick Borel per 15-13.

Di Veroli è anche l’unico degli azzurri ad essere riuscito a raggiungere gli ottavi di finale. Nei sedicesimi sono stati sconfitti Federico Vismara (15-12 con il ceco Jurka) e Simone Mencarelli (15-13 con il francese Cannone). Out al primo turno, invece, Valerio Cuomo e Gabriele Cimini.

FOTO: Alessandro Gennari