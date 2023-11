Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi in tv: orario Champions League volley femminile, programma, streaming

Oggi mercoledì 29 novembre (ore 200.00) si gioca Scandicci-Ezcacibasi, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Due vittorie a testa per entrambe le squadre nelle prime due uscite nella massima competizione europea, questa è l’andata dello scontro diretto che decreterà chi passerà per primo il girone.

La Savino Del Bene Scandicci viene dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro Chieri; le ragazze di Barbolini erano sotto due set a uno e 17-9 nel quarto quando Barbolini ha indovinato i cambi inserendo dalla panchina tra le altre Villani e Ruddins che hanno fatto scattare la scintilla per rimontare e vincere 25-21 il quarto parziale portando la sfida ad un tie-break poi dominato. Le toscane hanno iniziato bene la stagione e non perdono dal primo novembre quando furono costrette ad arrendersi a Conegliano. Quella contro l’Eczacibasi per Scandicci è forse la prova del nove per vedere fin dove le italiane possono sognare di spingersi in questa edizione della Champions League.

Eczacibasi Istanbul che è la finalista uscente della massima competizione europea. La stella assoluta della squadra è senza dubbio l’opposta serba Tijana Boskovic mentre in cabina di regia agisce la palleggiatrice della nazionale turca Naz Aydemil Akyol. Le ragazze allenate da Ferhat Akbas in stagione hanno subito una sola sconfitta arrivata in campionato contro le acerrime rivali del Vafikbank, autentiche bestie nere che le avevano sconfitte anche in finale di Champions. Si può dire che quello tra italiane e turche è a tutti gli effetti uno scontro per il primo posto del girone, visto il livello nettamente inferiore mostrato da Vasas e Maritsa nelle prime due giornate della fase a gironi.

Savino Del Bene Scandicci-Eczacibasi Istanbul non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN e su Euro Volley Tv, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la terza giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 novembre

Ore 20.00 Savino Del Bene Scandicci-Eczacibasi Istanbul

PROGRAMMA SCANDIZZI-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

