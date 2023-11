Rysice Resovia-Conegliano oggi in tv: orario Champions League volley femminile, programma, streaming

Oggi mercoledì 29 novembre (ore 20.30) si gioca Rysice Resovia-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione veneta scenderà in campo per fronteggiare la rognosa compagine polacca, avversario da prendere con le pinze e da non sottovalutare. Dopo i comodi successi ottenuti contro Beveren e Stoccarda, le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia della terza vittoria consecutiva.

Conegliano si farà trascinare dall’opposto Isabelle Haak in diagonale con Joanna Wolosz, ci si attende una prestazione degna di nota anche da parte della schiacciatrice Kelsey Robinson e della centrali Marina Lubian. Le Campionesse d’Italia vogliono rafforzare il primo posto nel girone che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale senza dover passare dai playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Rysice Resovia-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 novembre

Ore 20.30 PGE Rysice Resovia vs A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA RESOVIA-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

