Scacchi, Europei a squadre 2023: Italia Open vincente sulla Slovacchia, le donne cadono contro la Spagna

Si è chiuso l’ottavo turno degli Europei a squadre di scacchi, con la classifica Open che è di nuovo particolarmente compatta. Questo a causa del fatto che, a Budva (Montenegro), Germania e Inghilterra pareggiano il loro big match consentendo alla Serbia di raggiungere entrambe a quota 11 battendo la Romania per 2,5-1,5. Inseguono a 10 Francia, Armenia e Grecia. Tra le donne la Bulgaria va al comando da sola a quota 12 battendo la Francia per 3-1; transalpine raggiunte anche dall’Azerbaigian (3-1 all’Inghilterra).

Il capitolo Italia Open è di successo, in virtù del 2,5-1,5 contro la Slovacchia che porta gli azzurri a quota nel gruppo a quota 8 punti, gli stessi di, per dire, Polonia e Norvegia (con Magnus Carlsen che non sta riuscendo a “tirar su” il resto del team). Nel match di oggi, al netto delle tre patte in prima, seconda e quarta scacchiera, è la terza a decidere tutto. In altre parole, se Daniele Vocaturo, Luca Moroni e Danyyil Dvirnyy sono bloccati sul mezzo punto da Jergus Pechac, Viktor Gazik e Filip Haring, Lorenzo Lodici riesce a risolvere la questione battendo Samir Sahidi al termine di un confronto ricco di capovolgimenti della situazione, e che l’azzurro a un certo punto avrebbe anche potuto perdere.

Quanto alla squadra femminile, arriva la sconfitta contro la Spagna per 1-3. Non era una sfida facile ed era noto; le premesse sono confermate dalle sconfitte sulle prime due scacchiere di Marina Brunello ed Elena Sedina, battute rispettivamente da Marta Garcia Martin e Sabrina Vega Gutierrez. Completano il quadro le patte di Olga Zimina e Tea Gueci contro Ana Matnadze e Tatiana Grabuzova. In classifica è gruppo del 19° posto a quota 6.

Domani per gli azzurri si apre la prospettiva della Polonia: sarà molto interessante soprattutto la Vocaturo-Wojtaszek, qualora entrambi giocassero in prima scacchiera. E, in generale, è un confronto che senz’altro tutti gli azzurri vorrebbero giocare. Alla selezione femminile tocca invece la Turchia.

Foto: FIDE / Mark Livshitza