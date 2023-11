Scacchi, Europei a squadre 2023: Italia, donne di forza sulla Croazia. Open sconfitti dai cechi

In archivio, dopo il giorno di riposo, la sesta giornata agli Europei a squadre di scacchi che si stanno svolgendo a Budva, in Montenegro. In chiave Open la Germania resta in testa dopo la supersfida con la Romania finita 2-2 (bella vittoria di Keymer su Rapport, ma risponde in quarta scacchiera Nisipeanu, che anni fa giocava proprio per i tedeschi, contro Kollars). La raggiunge l’Inghilterra (3,5-0,5 sull’Olanda). Tra le donne, invece, l’Azerbaigian cade contro la Bulgaria per 2,5-1,5 (merito, questo, di quella Nurgyul Salimova che sta scalando tanti gradini) e ne approfitta la Francia, sola in testa a quota 11 grazie al 2,5-1,5 sulla Georgia.

Capitolo Italia: la squadra Open è costretta alla sconfitta contro la Repubblica Ceca. Il punteggio di 1,5-2,5 arriva dopo una battaglia comunque particolare, perché sulle prime due scacchiere i big, Daniele Vocaturo e Luca Moroni, il loro lo fanno molto bene, riuscendo a pattare l’uno con un gigante, David Navara, già numero 13 del mondo nel 2006, e l’altro con Thai Dai Van Nguyen, che nonostante il nome di chiare origini vietnamite è di Praga per nascita. Il problema arriva in terza scacchiera, con la sconfitta di Francesco Sonis per mano di Stepan Zilka; a quel punto Lorenzo Lodici non riesce a trovare più della patta in un finale con squilibrio di materiale contro Richard Stalmach.

Per le donne, invece, va molto meglio: giunge, infatti, il successo contro la Croazia per 2,5-1,5 prezioso ai fini della risalita della classifica. Decisive Marina Brunello e Olga Zimina, con le vittorie su Mirjana Medic e Ana Berke, l’una in pieno mediogioco con qualità in più, l’altra per mezzo di un finale ormai vinto di Torre contro pedone (che non è sempre scontatissimo). Dato il successo di Anamarija Radikovic su Elisa Cassi, il mezzo punto che fa la differenza è quello di Tea Gueci con Tihana Ivekovic.

Nel settimo turno l’Italia Open se la vedrà con la Slovacchia, il cui miglior giocatore qui è Jergus Pechac, ELO 2580. Quanto alle donne, troveranno la Spagna, squadra decisamente pericolosa oltre la testa di serie numero 16 che le è stata accreditata dal tabellone.

