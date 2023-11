Tennis, l’annuncio choc di Tathiana Garbin: “Ho un tumore raro, dovrò operarmi ancora”

La soddisfazione per la finale di Billie Jean King Cup viene strozzata quasi immediatamente in gola dall’annuncio di Tathiana Garbin. Il capitano della selezione azzurra ha aspettato il termine del torneo per poter rivelare un segreto che si porta dentro da almeno un mese, la presenza nel suo corpo di un raro tumore a cui si è dovuta operare il mese scorso.

“Con serenità e fiducia annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore – afferma al sito della Fitp – è mia intenzione condividere questa esperienza personale con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione. La diagnosi precoce e il supporto medico adeguato sono fondamentali per affrontare qualsiasi sfida e spero che la mia storia possa ispirare altri a prestare attenzione alla propria salute“.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine – prosegue Garbin – ai medici dell’ospedale Cisanello di Pisa, nello specidico il professor Di Candio e il professor Morelli che hanno seguito il mio caso, eseguendo con grande maestria l’operazione a cui mi sono dovuta sottoporre. Grazie alla loro competenza e dedizione ho potuto beneficiare di un rapido recupero che mi ha permesso di partecipare alla Billie Jean King Cup Finals e di guardare con fiducia al futuro. L’amore per questa maglia, questo sport, per le mie ragazze mi ha consentito di recuperare in fretta le energie per sedere in panchina e non far mancare il mio supporto“.

Ma il suo calvario non è ancora terminato: “Desidero informarvi che dovrò sottopotmi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo. Sono determinata a superare anche questa sfida e a continuare a competere al massimo delle mie capacità“.

Anche Angelo Binaghi, presidente della FITP, ha voluto mostrare la propria vicinanza: “La Federazione Italiana Tennis e Padel è orgogliosa di questa squadra e di questo capitano. Adesso, come ci siamo detti, tutti insieme vinceremo quest’altra partita“.

Foto: Fran Santiago/Getty Images for ITF