“Saranno Campioni”: Giada Traina sulle orme di Antonella Palmisano

La marcia azzurra al femminile ha sempre partorito grandi atlete, che hanno dato lustro al Bel Paese nella specialità. Nomi del calibro di Giuliana Salce, Anna Rita Sidoti, Elisabetta Perrone, Eleonora Giorgi o Antonella Palmisano (attuale campionessa olimpica della 20 km), hanno scritto pagine indelebili della nostra atletica. Inoltre i ricambi non mancano ed una delle talentuose marciatrici che sta progredendo velocemente risponde al nome di Giada Traina.

Giada Traina è nata il 17 aprile 2004, ed è tesserata per l’Atletica Livorno. Nella società biancoverde è allenata da Giorgio Favati, che la segue da quando era piccola. Anche il fratellino di Giada, Giacomo, si sta dedicando alla marcia, con discreti risultati finora.

Il potenziale di Giada si intravedeva sin dalla categoria Cadette, e l’occhio attento di Favati non aveva bisogno di stimolarla, visto che il suo approccio alla specialità è sempre stato fuori dal comune per una ragazza così giovane. Il primo risultato di rilievo lo ottenne proprio al primo anno di quella categoria, quando nel 2018 diventò campionessa toscana su pista, sia indoor che all’aperto, stabilendo entrambi i record regionali sui 3000.

Dopo lo stop dell’attività dovuto alla pandemia, nel 2021 Traina ha continuato a collezionare titoli italiani: sempre sui 3000 su pista, sono arrivate entrambe le medaglie d’oro ai Campionati Italiani Allievi indoor (Ancona) ed outdoor (Rieti), davanti alla sua rivale di sempre in queste categorie, Giulia Gabriele, vicecampionessa europea nel 2023 nella 10 km su pista Under 20.

Nella stagione 2023 è avvenuta la definitiva esplosione per la 19enne. Nello scorso febbraio, ai Campionati Italiani Junior e Promesse indoor di Ancona, Giada ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri su pista con il crono di 13’20″97, miglior tempo al mondo per la categoria Under 20 nel 2023. Durante l’estate, la gara clou è stata la 10 km su pista agli Europei Junior di Gerusalemme dove, appena alla quarta esperienza in maglia azzurra, ha sfiorato il podio con il 4° posto (47:16.57), superata nei metri conclusivi dalla francese Ana Delahaie, che le ha soffiato il bronzo per 5 secondi.

Tuttavia il miglior risultato, in termini cronometrici, per la toscana è arrivato ad ottobre, quando si è laureata campionessa italiana Junior della 20 chilometri sulle strade di Alessandria. Sulla distanza olimpica, Traina è stata artefice di un’ottima prestazione cronometrica (1h37’01”), e questo crono la pone ai primi posti delle graduatorie europee e mondiali tra le Under 20, e, soprattutto, a meno di un minuto dal record italiano Junior di Antonella Palmisano (1h36:21 nel 2010).

La crescita di Traina in questi mesi è stata costante e graduale: dal 2024 passerà al primo anno della categoria Promesse, dove potrà di sicuro togliersi ulteriori soddisfazioni, per sognare di entrare nel Gotha azzurro della disciplina.

Maurizio Contino

Foto: FIDAL GRANA/FIDAL