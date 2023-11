Sarà Italia-Serbia in Coppa Davis: i precedenti tra tutti i giocatori. Sarà Sonego-Kecmanovic?

Italia e Serbia si affronteranno sabato 25 novembre a partire dalle ore 12.00 nella seconda semifinale delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis in corso a Malaga, in Spagna: dando per scontata la sfida tra i numeri 1 Jannik Sinner e Novak Djokovic, resta da capire chi sceglieranno i due capitani Filippo Volandri e Viktor Troicki per il primo singolare, anche se è da escludere l’impiego di Simone Bolelli da una parte ed Hamad Medjedovic dall’altra.

Restano dunque in lizza per una maglia da titolare per l’Italia Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, e per la Serbia Laslo Djere, Dusan Lajovic e Miomir Kecmanovic. Oggi, nei quarti di finale, sono stati schierati Matteo Arnaldi nel corso di Italia-Paesi Bassi e Miomir Kecmanovic durante Serbia-Gran Bretagna. Andiamo a scoprire i precedenti negli incroci tra i tennisti italiani e serbi.

Il secondo singolare, come detto, dovrebbe vedere la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: sarebbe il sesto confronto tra i due: il serbo ha vinto i primi tre precedenti, dei quali due giocati a Wimbledon. In questa stagione il numero 1 del mondo ha vinto in semifinale in tre set, mentre lo scorso anno si è imposto ai quarti in rimonta dopo essersi trovato sotto di due set. Il primo confronto avvenne a Montecarlo nel 2021, con il serbo vittorioso in due partite. L’azzurro ha centrato il primo successo sul serbo nella fase a gironi delle ATP Finals, vincendo per 7-5 6-7 (5) 7-6 (2), mentre Djokovic si è vendicato in finale, vincendo per 6-3 6-3.

Lorenzo Musetti è in svantaggio per 2-6 contro Laslo Djere, col serbo vittorioso nell’unica sfida giocata nel 2023, ma l’azzurro è imbattuto sia contro Dusan Lajovic (1-0, 2-0 considerando anche le qualificazioni), sia contro Miomir Kecmanovic (2-0), contro il quale ha vinto in questa stagione a Montecarlo. Matteo Arnaldi, invece, non ha mai giocato contro nessuno dei tre tennisti serbi in questione. Lorenzo Sonego è in vantaggio per 3-2 su Laslo Djere, anche se non ci sono precedenti nel 2023, per 3-1 su Dusan Lajovic, contro il quale ha vinto quest’anno a Stoccolma, mentre è indietro per 1-2 contro Miomir Kecmanovic, 3-3 conteggiando anche le qualificazioni ed i futures.

PRECEDENTI SINNER-DJOKOVIC (1-4)

2023 Nitto ATP Finals Italy Indoor Hard F Novak Djokovic 63 63

2023 Nitto ATP Finals Italy Indoor Hard RR3 Jannik Sinner 75 67(5) 76(2)

2023 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass SF Novak Djokovic 63 64 76(4)

2022 Wimbledon Great Britain Outdoor Grass QF Novak Djokovic 57 26 63 62 62

2021 ATP Masters 1000 Monte Carlo Monaco Outdoor Clay R32 Novak Djokovic 64 62

PRECEDENTI MUSETTI-DJERE (2-6)

2023 Hamburg Germany Outdoor Clay QF Laslo Djere 75 63

2022 Naples Italy Outdoor Hard R16 Lorenzo Musetti 75 63

2022 Bastad Sweden Outdoor Clay R32 Laslo Djere 63 75

2022 Marrakech Morocco Outdoor Clay QF Laslo Djere 63 62

2021 ATP Masters 1000 Paris France Indoor Hard R64 Lorenzo Musetti 46 76(5) 64

2021 Nur-Sultan Kazakhstan Indoor Hard R16 Laslo Djere 64 67(3) 64

2021 Cagliari Italy Outdoor Clay QF Laslo Djere 64 46 62

2020 Sardinia Italy Outdoor Clay SF Laslo Djere 26 62 41 ritiro

PRECEDENTI MUSETTI-LAJOVIC (1-0, 2-0 CON LE QUALIFICAZIONI)

2022 Hamburg Germany Outdoor Clay R32 Lorenzo Musetti 67(4) 76(4) 63

2022 ATP Masters 1000 Cincinnati OH, U.S.A. Outdoor Hard Q2 Lorenzo Musetti 64 64

PRECEDENTI MUSETTI-KECMANOVIC (2-0)

2023 ATP Masters 1000 Monte-Carlo Monaco Outdoor Clay R64 Lorenzo Musetti 76(1) 60

2022 Naples Italy Outdoor Hard SF Lorenzo Musetti 63 64

PRECEDENTI SONEGO-DJERE (3-2)

2022 ATP Masters 1000 Monte Carlo Monaco Outdoor Clay R32 Laslo Djere 64 64

2022 Rio de Janeiro Brazil Outdoor Clay R32 Lorenzo Sonego 62 60

2021 Cagliari Italy Outdoor Clay F Lorenzo Sonego 26 76(5) 64

2020 Doha Qatar Outdoor Hard R32 Laslo Djere 61 36 62

2019 Marrakech Morocco Outdoor Clay R32 Lorenzo Sonego 63 63

PRECEDENTI SONEGO-LAJOVIC (3-1)

2023 Stockholm Sweden Indoor Hard R32 Lorenzo Sonego 46 63 64

2020 Vienna Austria Indoor Hard R32 Lorenzo Sonego 64 63

2020 Rio de Janeiro Brazil Outdoor Clay R16 Lorenzo Sonego 76(5) 76(5)

2019 ATP Masters 1000 Monte Carlo Monaco Outdoor Clay QF Dusan Lajovic 64 75

PRECEDENTI SONEGO-KECMANOVIC (1-2, 3-3 CON QUALIFICAZIONI E FUTURES)

2022 Rio de Janeiro Brazil Outdoor Clay R16 Miomir Kecmanovic 75 64

2022 Australian Open Australia Outdoor Hard R32 Miomir Kecmanovic 64 67(8) 62 75

2019 Antalya Turkey Outdoor Grass F Lorenzo Sonego 67(5) 76(5) 61

2019 Geneva Switzerland Outdoor Clay Q2 Lorenzo Sonego 64 76(5)

2017 Italy F31 Italy Outdoor Clay QF Lorenzo Sonego 75 64

2017 Italy F30 Italy Outdoor Clay QF Miomir Kecmanovic 63 46 75

