Salto con gli sci, Coppa del Mondo Kuusamo 2023. È la Slovenia a comandare sul temibile Rukatunturi

Sabato 25 e domenica 26 novembre, la Coppa del Mondo maschile 2023-24 di salto con gli sci aprirà i battenti da Kuusamo (Finlandia), dove è collocato uno dei trampolini più ostici dell’intero circuito. Insomma, “si parte in quarta” in tema di difficoltà da affrontare!

Le criticità dell’impianto sono rappresentate dalle sue dimensioni particolarmente imponenti e dal fatto che il vento sia spesso di difficile lettura. Di tanto in tanto si generano addirittura vuoti d’aria. Se un atleta ha la sfortuna di incappare in uno di essi mentre è in volo, deve essere estremamente abile a gestirlo.

Va rimarcato come il sipario torni ad alzarsi in Finlandia, come spesso avveniva in passato. Archiviato, dunque, l’esperimento visto nel 2022 delle “gare ibride” di Wisla, con binari ghiacciati e zona d’atterraggio su plastica.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°1

Luogo: Ruka (Finlandia)

Impianto: Rukatunturi (HS142)

Competizioni ospitate: 32

Prima gara: 7 dicembre 1996

Ultima gara: 27 novembre 2022

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2013 – SCHLIERENZAUER Gregor (AUT)

2014 – AMMANN Simon (SUI)

2014 – AMMANN Simon (SUI) {Ex Aequo}

2014 – KASAI Noriaki (JPN) {Ex Aequo}

2016 – PREVC Domen (SLO)

2016 – FREUND Severin (GER)

2017 – DAMJAN Jernej (SLO)

2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2020 – EISENBICHLER Markus (GER)

2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2021 – LANISEK Anze (SLO)

2022 – LANISEK Anze (SLO)

2022 – GRANERUD Halvor Egner (NOR) {Ex Aequo}

2022 – KRAFT Stefan (AUT) {Ex Aequo}

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 – AMMANN Simon [SUI] (3-1-2)

4 – EISENBICHLER Markus [GER] (1-1-2)

4 – LANISEK Anze [SLO] (2-1-1)

3 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (3-0-0)

3 – ZYLA Piotr [POL] (0-1-2)

2 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (2-0-0)

2 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (1-1-0)

2 – KRAFT Stefan [AUT] (1-1-0)

2 – STOCH Kamil [POL] (0-1-1)

2 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-1)

2 – KUBACKI Dawid [POL] (0-0-2)

1 – PREVC Domen [SLO] (1-0-0)

1 – FORFANG Johann Andre [NOR] (0-1-0)

1 – ASCHENWALD Philipp [AUT] (0-1-0)

1 – GEIGER Karl [GER] (0-1-0)

1 – PREVC Peter [SLO] (0-0-1)

1 – FETTNER Manuel [AUT] (0-0-1)

1 – NAKAMURA Naoki [JPN] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

19 (6-6-7) – AUSTRIA

15 (3-7-5) – GERMANIA

12 (7-1-4) – SLOVENIA

11 (5-4-2) – NORVEGIA

10 (5-2-3) – GIAPPONE

10 (4-3-3) – FINLANDIA

10 (0-5-5) – POLONIA

6 (3-1-2) – SVIZZERA

2 (1-0-1) – REP.CECA

1 (0-1-0) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 6 su 6

Ingressi in zona punti: 3

Miglior risultato: 11° il 26 novembre 2022

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 4 su 8

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 37° il 26 novembre 2022

CECON Francesco

Qualificazioni superate 2 su 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 43° il 26 novembre 2022

Foto: La Presse