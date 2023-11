Basket, l’Olimpia Milano deve trovare costanza contro lo Zalgiris

Torna in campo domani sera l’EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega e al Forum di Assago arriva lo Zalgiris Kaunas. Per i ragazzi di coach Ettore Messina si presenta la chance di trovare la terza vittoria consecutiva in Coppa e di dimenticare in fretta il blackout che è costato il ko in campionato con Pistoia.

La costanza di risultati è l’obiettivo cui deve puntare Milano, incapace in questa prima parte di stagione di trovare un filotto di successi per costruire quelle certezze sin qui non ancora trovate. Le due vittorie contro Efes e Stella Rossa hanno riportato Melli e compagni vicino alla zona playoff, ma serve una striscia positiva più lunga per rientrare in corsa e, soprattutto, togliere i troppi dubbi sin qui.

Anche a Belgrado si è vista l’importanza di Nikola Mirotic e Shavon Shields, con i due giocatori che hanno cambiato marcia nella ripresa dando il là alla fuga vincente. Ma Milano ha anche confermato di non essere solo le sue due stelle, con le prestazioni di Stefano Tonut, Nicolò Melli, ma soprattutto Maodo Lo che hanno fatto la differenza.

Avversario di giornata lo Zalgiris Kaunas, attualmente a pari punti con l’Olimpia Milano, ma reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate. I giocatori più pericolosi sono Keenan Evans, con 15 punti di media e 3,4 assist, e Rolands Smits, 12,8 punti a partita e 4,8 rimbalzi, ma attenzione anche a Tomas Dimsa, mentre non ci sarà l’ex Naz Mitrou-Long che ha firmato nei giorni scorsi con l’Olympiacos.

