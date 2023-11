Rugby, Treviso non placca in difesa e Glasgow la condanna al primo ko

Prima sconfitta stagionale per la Benetton Treviso nell’United Rugby Championship, con i veneti che in casa dei Glasgow Warriors cadono contro una squadra scozzese concreta e decisa. Pesano, però, i troppi errori dei biancoverdi, tra amnesie difensive sulle marcature avversarie sia in attacco, con un paio di occasioni buttate via.

Parte bene Treviso, che nei primi minuti imposta il gioco a Glasgow e dopo 6 minuti trova una buona punizione che Albornoz mette tra i pali per lo 0-3 iniziale. Continua a insistere Treviso, con i Warriors che pressano e difendono, ma al 10’ altro fallo dei padroni di casa e ancora Albornoz dalla piazzola segna lo 0-6. Prova a cambiare marcia Glasgow ora, Treviso viene schiacciata nella propria metà campo e al 16’ una difesa non impeccabile dei biancoverdi permette a McKay di andare oltre per la prima meta e Warriors in vantaggio 7-6. Rischia Treviso, che concede ancora troppo possesso e troppo avanzamento agli scozzesi, che però non ne approfittano mentre si chiude il primo quarto di partita.

Ma proprio al 21’ nuovo buco trovato da Glasgow, con ancora la difesa di Treviso colpevole, palla che arriva a Rowe e Warriors che allungano sul 14-6. Passano due minuti e i veneti conquistano la terza punizione piazzabile e Albornoz non sbaglia e punteggio che va sul 14-9. Insiste Treviso e al 27’ placcaggio alto e pericoloso di McKay e cartellino giallo per l’estremo di Glasgow. Al 35’ ottima occasione per i biancoverdi, ma il calcetto in area di meta è troppo lungo e Lamaro non riesce a controllare l’ovale e nulla di fatto. Insistono gli ospiti, conquistano una nuova punizione, decidono di andare in touche, ma alla fine nulla di fatto, con l’ala biancoverde che viene portata fuori dal campo. Finisce, così, il primo tempo con Glasgow avanti 14-9.

Parte forte Treviso anche a inizio ripresa, con gli ospiti che vogliono ricucire velocemente il gap, anche se difende bene Glasgow. Partita che può cambiare al 49’, quando Gordon entra lateralmente in una ruck a un passo dalla linea di meta scozzese e secondo cartellino giallo per la squadra scozzese. In superiorità, però, la Benetton non sfrutta l’occasione con Marco Zanon che perde l’ovale a un nulla dalla meta. E poco dopo si distrae la squadra veneta, rimessa laterale battuta velocemente da Glasgow, palla che arriva a Cancelliere che al 54’ va in meta e Warriors che scappano via sul 19-9.

All’ora di gioco nuovo fallo di Glasgow e il neoentrato Jacob Umaga va sulla piazzola e accorcia sul 19-12, riportando i suoi a distanza di break. Spreca, però, troppo la Benetton Treviso, mentre in difesa sono veramente troppi i placcaggi mancati dagli ospiti e Warriors che entrano troppo facilmente nei 22 offensivi. E, così, al 67’ arriva la meta del bonus per Glasgow, che con Horne va fino in fondo e punteggio che sale sul 26-12. Match ormai perso, ma Treviso che deve andare a caccia almeno della meta che può valere il bonus difensivo, ma ennesimo pallone perso mentre ci si avvicina al fischio finale. Non può più nulla Treviso e, così, arriva la prima sconfitta stagionale. Una brutta sconfitta, perché figlia degli errori dei veneti, che hanno regalato veramente troppo a Glasgow.

Foto: Alfio Guarise – LPS