Rugby, per la Benetton Treviso sfida playoff con gli Stormers

Quarta giornata dell’United Rugby Championship in programma questo weekend e domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16, la Benetton Treviso torna in campo a Monigo ospitando i sudafricani Stormers. E in un avvio di stagione ove regna l’equilibrio, lo scontro contro gli Stormers è già una sfida playoff.

Le due squadre, infatti, sono appaiate a dieci punti, al limite della top 8 della classifica, con i biancoverdi che pur ancora imbattuti sono attualmente al nono posto, mentre gli Stormers sono quarti, grazie a una miglior differenza punti. I sudafricani, però, dopo aver vinto le prime due sfide stagionali, lo scorso weekend sono caduti a Glasgow, perdendo 20-9 contro i Warriors.

Treviso, invece, ha ottenuto due vittorie e un pareggio, dimostrando un’ottima crescita per quel che riguarda la difesa, decisiva nel successo di misura di settimana scorsa contro gli Emirates Lions. La Benetton ha il record positivo di mete subite, solo 5 in tre partite, ma ha anche il secondo peggior record come mete segnate, solo 5, meglio solo dei Newport Dragons, fermi a 4. Servirà un attacco più incisivo per avere meglio degli Stormers.

Guardando alla formazione della Benetton Treviso, tenendo conto di alcuni indisponibili per infortunio, nei trequarti l’estremo è sempre Rhyno Smith, le ali saranno a destra Ignacio Mendy e a sinistra l’esordio in maglia biancoverde di Paolo Odogwu. Al centro spazio dal 1′ a Marco Zanon, coadiuvato da Malakai Fekitoa. A dirigere la mischia dal primo minuto c’è Alessandro Garbisi, al suo fianco è Tomas Albornoz l’apertura di giornata. Il pack biancoverde vedrà nuovi avvicendamenti. In prima linea il debutto stagionale di Ivan Nemer come pilone sinistro, il pilone destro è Simone Ferrari, a tallonare Giacomo Nicotera. Seconda linea tutta italiana: con Niccolò Cannone il rientrante Federico Ruzza. In terza linea i due flanker azzurri Sebastian Negri e Michele Lamaro, capitano dei Leoni. A numero 8 conferma per Lorenzo Cannone.

