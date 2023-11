Calcio, i convocati dell’Italia Under 21 per San Marino e Irlanda nella strada verso gli Europei

Nuova finestra per le nazionali ormai alle porte, con il Commissario Tecnico Carmine Nunziata che ha annunciato le convocazioni per l’Italia Under 21 di calcio maschile verso il doppio impegno contro San Marino e Irlanda valevole per le qualificazioni alla fase finale degli Europei di categoria, che si disputerà in Slovacchia a giugno 2025.

Dopo la vittoria dello scorso ottobre a Bolzano sulla Norvegia, gli Azzurrini vogliono conquistare altri 6 punti cruciali nell’economia di un girone A che vede l’Irlanda al comando con due lunghezze di margine sul Bel Paese e tre sulla Norvegia. Sono ben 27 i calciatori selezionati da Nunziata per il raduno di Milano Marittima, previsto a partire dalla serata di domenica 12 novembre.

Prima chiamata ufficiale in questo gruppo per Tommaso Barbieri, difensore del Pisa, mentre va segnalato il ritorno di Wilfried Gnonto dopo la partecipazione all’ultima fase finale degli Europei 2023. Saltano all’occhio diversi nomi in rampa di lancio e protagonisti a livello di club in Serie A come Tommaso Baldanzi, Edoardo Bove, Fabio Miretti a centrocampo e Lorenzo Colombo e Gaetano Pio Oristanio in attacco.

La selezione tricolore giovanile sfiderà San Marino a Serravalle giovedì 16 novembre alle ore 18.30, mentre lo scontro diretto con l’Irlanda andrà in scena a Cork martedì 21 novembre sempre alle ore 18.30. Entrambe le partite verranno trasmesse in diretta tv gratuitamente e in chiaro su Rai 2.

CONVOCATI ITALIA U21 PER QUALIFICAZIONI EUROPEI

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio).

Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen).

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari).

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).

Foto: Lapresse