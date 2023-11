Rugby, per la Benetton Treviso a Glasgow è l’esame di maturità

Si disputa questo fine settimana la quinta giornata dell’United Rugby Championship e sabato sera la Benetton Treviso sarà impegnata in Scozia sul campo dei Glasgow Warriors in uno scontro diretto nella corsa playoff. E dopo tre vittorie e un pareggio (di cui 3 risultati a Monigo) la trasferta britannica è un vero e proprio esame di maturità per i ragazzi di Marco Bortolami.

I biancoverdi hanno messo i playoff nel mirino fin da questa estate, ma sanno benissimo che per conquistare un posto al sole è fondamentale conquistare più punti possibili lontano da Monigo e dalla propria comfort zone. E la trasferta di Glasgow è una di quelle tappe dove capire realmente quali possono essere le ambizioni di Treviso, in casa di una delle candidate per un posto ai playoff.

Entrambe le squadre hanno sin qui vinto tre partite, anche se Treviso è imbattuta grazie al pareggio con Munster, mentre gli scozzesi hanno subito una sconfitta. I Warriors, però, sono molto pericolosi in attacco, con 18 mete fatte contro le sole 7 della Benetton, mentre in difesa le due squadre si equivalgono, avendo subito entrambe 8 mete. Sarà fondamentale, dunque, fermare soprattutto i trequarti scozzesi che in ogni momento possono fare male.

“Glasgow l’anno scorso ha fatto una grandissima stagione. Ha raggiunto la finale di Challenge Cup ed è in un momento molto positivo. Tutti i loro nazionali sono rientrati e giocare lì non è mai facile. Sarà una partita in cui ci vorrà grande attenzione. Loro sono una squadra molto competente, che sa come vincere le partite e come approcciarle. Perciò dovremo essere attenti e il livello di preparazione deve essere perfetto” le parole di Federico Ruzza alla vigilia.

Foto: Alfio Guarise – LPS