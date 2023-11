Rugby, per Benetton Treviso e Zebre Parma due trasferte insidiose

Si disputa nel weekend la sesta giornata dell’United Rugby Championship e per le due franchigie italiane impegnate si tratta di un fine settimana in trasferta. La Benetton Treviso, infatti, andrà a far visita all’Edimburgo, mentre le Zebre Parma sono volate downunder e affronteranno i sudafricani Lions.

Seconda sfida in terra scozzese per la Benetton Treviso dopo il ko subito a Glasgow e per i ragazzi di Marco Bortolami la necessità di cambiare decisamente ritmo rispetto alla partita con i Warriors. Lo scorso weekend i biancoverdi hanno giocato il peggior match da inizio stagione e, così, è arrivata anche la prima sconfitta. In particolare è mancata la difesa, con troppe mete facili concesse agli scozzesi.

Contro Edimburgo servirà una maggior attenzione alla fase senza il possesso dell’ovale, ma dovrà crescere anche l’intensità offensiva. E in vista del match Bortolami potrebbe ritrovare una serie di giocatori fondamentali. Dovrebbero rientrare, infatti, Izekor, Nicotera, Lorenzo Cannone, Iachizzi e Snyman, Uren, Rhyno Smith e Fekitoa. Ma, soprattutto, potrebbe tornare disponibile dopo un anno Leonardo Marin. Assenti, invece, per infortunio Simone Ferrari e Alessandro Garbisi.

Dopo due risultati utili consecutivi cercano il tris le Zebre Parma sul campo dei sudafricani Lions. Non sarà una partita facile, ma i bianconeri stanno crescendo, mentre i padroni di casa hanno già subito quattro sconfitte, vincendo solo di strettissima misura sul campo degli Scarlets, squadra però in forte crisi. Insomma, per i ragazzi di Fabio Roselli la chance di tornare al successo anche lontano dal Lanfranchi.

Foto: Alfio Guarise