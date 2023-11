Rugby, nell’United Championship trasferte insidiose per le prime della classe

Si disputa nel weekend la settima giornata dell’United Rugby Championship, ultimo turno prima della pausa per le Coppe Europee. Si chiude, dunque, la prima fase dell’ex Celtic League e con una classifica molto corta questo fine settimana può regalare risultati importanti.

In particolare rischiano le prime due in classifica, impegnate entrambe in due trasferte non facili. Si parte venerdì sera da Cork, dove i padroni di casa del Munster ospitano i Glasgow Warriors, attualmente primi in classifica. Un big match, con gli irlandesi ottavi, ma a pari punti con le formazioni dalla quarta all’ottava posizione.

Il weekend si chiuderà sabato sera, quando il Leinster, secondo con 24 punti, sarà impegnato in trasferta a Galway nel derby irlandese contro il Connacht. Anche i padroni di casa hanno 18 punti come il Munster e per i dubliners sarà una sfida difficile per non vedere le inseguitrici avvicinarsi. A partire dai sudafricani Bulls, terzi a 20 punti, impegnati nel non impossibile derby contro gli Sharks sabato dopo pranzo.

Insieme a Munster e Connacht, vogliono avvicinare la vetta anche le altre tre formazioni appaiate a 18 punti. E se la Benetton Treviso ha una grande chance da sfruttare tra le mura domestiche contro i gallesi Ospreys, sarà scontro diretto tra Ulster ed Edimburgo. Chi vince resta in scia alle migliori, chi perde rischia di uscire dalla zona playoff. La giornata si chiude con Cardiff-Scarlets, Lions-Newport Dragons e Stormers-Zebre Parma, tutte squadre a caccia di punti importanti per risalire la china.

Foto: Malcolm McKenzie/DPPI – LPS