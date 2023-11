Rugby, le Zebre Parma sbagliano troppo, ma allo scadere strappano un pari con Cardiff

Si è conclusa al Lanfranchi la sfida tra le Zebre Parma e Cardiff, valevole per la quinta giornata dell’United Rugby Championship. E dopo aver festeggiato la prima vittoria in un anno e mezzo lo scorso weekend, per la franchigia federale era il momento di trovare delle conferme.

Avvio molto equilibrato, con le Zebre Parma che nei primi minuti provano a muovere la palla, ma è un attacco sterile, mentre Cardiff è più attendista, ma quando accelera trova buchi pericolosi e dopo un paio di buone difese della franchigia federale, all’11’ i padroni di casa sbagliano una touche in difesa, mancano un paio di placcaggi, mettono i gallesi sul piede avanzante ed è Ben Thomas ad andare oltre per lo 0-7 iniziale. Provano subito a mettere pressione su Cardiff le Zebre e al 15’ trovano un fallo in ruck che manda Prisciantelli sulla piazzola dalla distanza, ma il calcio è sbagliato e va a lato. Subito dopo bello e fortunoso calcetto di Fischietti che alla fine regala una touche nei 22 per i padroni di casa.

Al 20’ ancora un fallo degli ospiti, ma ancora una volta l’apertura delle Zebre Parma sbaglia malamente il calcio e nulla di fatto. Al 25’ errore di Fusco, che placca sollevando l’avversario ed è subito cartellino giallo ed emiliani in inferiorità per 10 minuti. Nonostante l’inferiorità al 28’ nuovo fallo degli ospiti, da molta distanza, e questa volta è Trulla che sbaglia e non trova i pali. Sbagliano molto anche i ragazzi di Cardiff e le Zebre vedono passare i minuti in inferiorità senza subire punti e, anzi, al 34’ una touche offensiva crea una bella azione vicino alla linea di meta e alla fine è Franco Smith Jr. a trovare la meta del pareggio. Subito dopo ottima iniziativa di Zambonin, che riparte velocemente, evita un paio di placcaggi, poi azione molto confusa, con calcetto di Gesi, pallone che rimbalza e, alla fine, Luca Morisi schiaccia una meta fortunosa che vale il 12-7. Chiude in attacco Cardiff il tempo, spinge, ma le Zebre difendono benissimo e a tempo ampiamente scaduto rubano palla e vanno al riposo sul +5.

Ancora tanti errori del gallesi, che non sfruttano le occasioni che creano. Insistono, però, i ragazzi di Cardiff e Zebre in grande sofferenza, anche se la difesa regge l’urto e non arrivano punti nei primi 10 minuti della ripresa. Insistono, però, gli ospiti e al 54’ è Timani che va oltre a schiacciare e Cardiff avanti 12-14. All’ora di gioco, però, nuovo fallo dei gallesi e questa volta Prisciantelli trova i pali e Zebre Parma di nuovo avanti 15-14. Poco dopo si salva Ferrari da un possibile cartellino giallo, ma ospiti che tornano a spingere. E al 66’ il fallo lo fanno gli emiliani e de Beer va sulla piazzola e nuovo sorpasso sul 15-17.

Al 70’ bella touche delle Zebre in attacco, palla a Ruggeri che spinge sui piedi, va oltre, ma viene tenuto alto e nulla di fatto. Nulla di fatto neanche un minuto dopo, quando Prisciantelli calcia un pessimo drop che va lontanissimo dai pali. E partita che si chiude subito dopo. Brutto calcetto di Garcia, palla recuperato da de Beer che esce dai suoi 22 metri, poi sul calcio palla che prende Trulla, ma l’ala si fa banalmente strappare l’ovale e sul prosieguo dell’azione schiaccia Grady e Cardiff che allunga sul +7 sul 15-22. Zebre che vedono il cronometro correre, ma hanno un’ultima chance per provare a impattare il match. Ma a 90 secondi in avanti e nulla di fatto. Ancora Zebre in attacco, fallo di Cardiff e sulla nuova azione va fino in fondo Krumov che schiaccia in meta. Tutto sul piede di Prisciantelli che trova i pali e pareggio 22-22 tra Zebre Parma e Cardiff.

Foto: Alessio Tarpini – LPS