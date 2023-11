Rugby, le Zebre Parma non possono sprecare la chance contro gli Sharks

Tornano in campo venerdì sera le Zebre Parma e alle 18.30 allo Stadio Lanfranchi arrivano i sudafricani Sharks. E in campo scendono due delle formazioni ancora a caccia della prima vittoria stagionale, anche se nonostante le tre sconfitte subite gli emiliani precedono gli Sharks di cinque punti in classifica.

Merito dei punti di bonus conquistati sin qui dai ragazzi di Fabio Roselli, che in questo avvio di stagione hanno dimostrato ottime qualità offensive, subendo però troppo in difesa e, dunque, non riuscendo a concretizzare il bel gioco mostrato. A dimostrazione di ciò vi sono i numeri di Zebre e Sharks, con i padroni di casa che arrivano all’appuntamento con 96 punti fatti contro i soli 39 dei sudafricani, ma al tempo stesso hanno subito 128 punti, mentre gli Sharks ‘solo’ 87.

Per le Zebre una chance di conquistare quella vittoria che ormai manca da oltre un anno, ma come detto per riuscirci dovrà cambiare soprattutto l’approccio difensivo di Luca Bigi e compagni. Le 18 mete subite sono la seconda peggior statistica della lega, dietro alle 20 degli Scarlets, e significano una media di 6 marcature subite a partita. Limitare al massimo un attacco che sin qui ha faticato (5 le mete segnate dagli Sharks in tre partite) sarà decisivo per vincere.

Senza, però, rinunciare alla propria capacità di giocare palla in mano. Le Zebre, infatti, sono anche il secondo miglior attacco sin qui, con 15 mete segnate (primi i Bulls con 20), e hanno in Simone Gesi e Scott Gregory le loro armi migliori, con i due trequarti che guidano la classifica marcatori con 4 mete segnate a testa. Se l’attacco non tradirà e la difesa si tarerà, allora con gli Sharks il tabù vittoria potrebbe venir sfatato.

Foto: Alessio Tarpini – LPS