Rugby femminile, nella prima giornata di Serie A élite successi per Valsugana, Villorba, Colorno e CUS Milano

Passa agli archivi la prima giornata della Serie A élite 2023-2024 di rugby femminile, con la rinnovata formula della prima fase con le 8 squadre partecipanti suddivise in due raggruppamenti: nel Girone 1 vittorie di Valsugana e CUS Milano, nel Girone 2 successi di Villorba e Colorno.

Nel Girone 1 le campionesse in carica del Valsugana liquidano la neopromossa Calvisano per 48-3, marcando 8 mete e conquistando il bonus offensivo, mentre il CUS Milano supera il CUS Torino per 29-14, ottenendo 4 punti in classifica.

Nel Girone 2 l’Unione Rugby Capitolina cede in casa al Colorno, che passa per 5-34 mettendo a segno 6 mete e portando a casa 5 punti, così come le vicecampionesse d’Italia del Villorba, che realizzano 9 mete contro le Red Panthers del Benetton Treviso, battute per 53-7.

TABELLINI

Milano, Bicocca Stadium – domenica 12 novembre, ore 14.30

Serie A Elite Femminile, I giornata

CUS Milano v Iveco CUS Torino 29-14 (p.t. 24-7)

Marcatori: pt: 2’ cp Paganini (3-0); 5’ cp Paganini(6-0); 8’ m. Piovano tr. Garasso (6-7); 15’ cpPaganini (9-7); 26’ cp Paganini (12-7); 36’m Cassaghi tr.Paganini ( 19-7); 34’ m Verocai (24-7)st.43’ m Zini tr.Sarasso (24-14); 61 m Turolla (29-14).

CUS Milano: Petrik; Curto, Verocai, Severgnini (55’ Corsini), Cavina Gaia (33’ Bulanti); Paganini, Baracchetti; Cavina Giulia (61’ Galleani), Satragno, Ivashchenko (36’ Turrisi); Elemi, Pagani; Cassaghi, Ascione (cap), Turolla. Ne: Gaglia, Logoteta, Comazzi. All. Rigosa.

Iveco Cus Torino: Sarasso; Piovano ( 61’ Bruno), Sacchi (61’Vian), Gronda (Cap.), Pantaleoni; Piva, Toeschi; Gai, Comazzi, Luoni; Ponzio ( 61’ Zoboli), Epifani; Salvatore, Tognoni (55’ Hu), Zini. Ne: Reverso, Fulcini, Zoboli, Parodi, Cagnotto. All. Marshallsay.

Arb. Fabio Arnone.

Cartellini: nessino.

Calciatori: Paganini (5/7), Sarasso (2/2).

Punti in classifica: Cus Milano 4, Cus Torino 0.

Note: Terreno di gioco in buone condizioni, giornata fredda e serena. Spettatori 350.

Player of the match: Miriam Pagani.

Padova – Campo Valsugana Rugby Padova, domenica 12 novembre 2023

Serie A Elite Femminile, I giornata

Valsugana Rugby Padova v Rugby Calvisano 48-3 (17-0)

Marcatori: p.t. 13’ m. Veronese (5-0), 23’ m. Zampieri tr Sillari (12-0), 40’ m. Tonellotto (17-0) s.t. 42’ m. Vitadello (22-0), 51’ cp Signorini (22-3), 58’ m. Ostuni Minuzzi tr Sillari (29-3), 63’ m. Vecchini tr Sillari (36-3), 75’ m. Stevanin (41-3), 78’ m. Ostuni Minuzzi tr Sillari (48-3).

Valsugana Rugby Padova: Zampieri; Vitadello (60’ Cheval), Folli, Stevanin, Aggio (48’ Ostuni Minuzzi); Bitonci, Settembri (40’ Stefan); Veronese, Tonellotto (48’ Giordano), Margotti; Della Sala, Belluco (40’ Duca); Fortuna (67’ Vigolo), Cerato (42’ Vecchini), Jeni (42’ Benini). All. Bezzati.

Rugby Calvisano: Pirpiliu; Pasquali, Moioli (75’ Rossi), Ramirez, Marzocchi (67’ Ghironzi); Romersa, Mazzoleni; Armanasco, Sberna (c), Guerra; Zazzera, Signorini; Beretta, Costantini, Skofca. A disposizione: Lò, Cervati, Seck, Saputo, Domeneghini, Sarno. All. Pinna.

Arbitro: Benvenuti Maria Clotilde (RM).

Assistenti: Panin, Argenton.

Cartellini: 36’ giallo p.t. Sillari (VAL).

Calciatori: Sillari 4/8 (VAL), Signorini 1/1 (CAL).

Note: Pomeriggio fresco e soleggiato, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa.

Roma, Domenica 12 Novembre:

Serie A Élite Femminile, I giornata

Unione Rugby Capitolina – Furie Rosse Rugby Colorno 5-34 (0-24)

Marcatori: pt. 3’ m Pilani (0-5); 30’ meta di punizione Colorno (0-12); 38’ meta Barbieri (0-12), 38’ tr Mannini (0-19); 40’ meta Bonaldo (0-24); st.10’ m Locatelli (00-29); 23’ m Serio (00-34); 40’ m Francolini (5-34).

Unione Rugby Capitolina: Granzotto; De Angelis (25′ st Grenon) Trinca, Gizzi (27’ st Fiorucci), Negroni (11’ st Francolini), Corbucci, Mastrangelo; Farina, Tricerri, Albanese (19’ st Belleggia); Praitano (29’ st Panfilo), Cacciotti; Cittadini A. (19’ st Serilli), Nobile (c) (29’ st Cittadini), Girotto. All.: Martire/Murer.

Furie Rosse Rugby Colorno: Borja; Bonaldo, Catellani, Corradini (35’ st Bortolotti), Serio; Mannini (26’ st Ruggio), Barbieri (10’ st Capurro); Ranuccini (c); Jelic, Locatelli; Fernandez, Casolin (20’ st Carnevali); Pilani (10’ st Dosi), Tedeschi (35’ Cheli), Cuoghi (75’ Francillo). All.: Mordacci.

Arbitro: Pacifico (Genova).

Cartellini: 26’ p.t. giallo Corbucci (Capitolina).

Calciatrici: Fiorucci (URC) 0/1, Mannini (COL) 1/5.

Note: Mattinata uggiosa, campo in buone condizioni, circa 200 spettatori.

Player of the Match: Ranuccini (COL)

Villorba, domenica 12 novembre 2023

Serie A Elite Femminile, I giornata

Arredissima Villorba v Benetton Rugby Treviso 53-7 (22-0)

Marcatori: p.t. 3’ m. Busana (5-0); 18’ m. Muzzo tr. Capomaggi (12-0);24’ Busana m. (17-0); 30’ m. D’Incà (22-0) s.t. 14’ m. Gurioli (27-0); 19’ meta tecnica (27-7); 25’ m. Triolo tr. Capomaggi (34-7); 26’ m. D’Incà tr. Capomaggi (41-7); 30’ m. Gurioli (46-7); 40’ m. Puppin tr. Busana (53-7).

Arredissima Villorba: Capomaggi (28’ st. Jensen), Busana, D’Incà, Muzzo, Bonotto (13’ st. Cipolla); Cavina M. (cap)(1’ st. Barattin), Brugnerotto (1’ st. Turrin), Frangipani, Gazzi (13’ st. Copat), Triolo (25 st. Puppin), Pin, Parise (13’ st. Boso), Simeon (1’ st. Crivellaro), Gurioli, Stecca. All. Tommasini.

Benetton Rugby Treviso: Menotti, Giacomazzo (32’ st. Bongiorno), Magatti, Pellizzon (26’ st. Bacci), Agosta, Dall’Antonia, Campigotto (30’ st. Canever), Sharku, Tognon, Geissbuhler (1’ st. Segato), Giacomini (cap), Celli, Franco (26’ st. Bado), Sandron (20’ st. Bottaro), Este(13’ st. Stocco). All. Candiago.

Arbitro: Torra (Milano).

Assistenti: Dardani (Padova), Carniello (Padova).

Cartellini: 19’ st. Giallo Barattin (VIL).

Calciatori: Capomaggi (VIL)3/7 Busana (VIL) 1/2.

Note: Mattinata soleggiata, terreno in buone condizioni.

Player of the Match: Gurioli (VIL).

RISULTATI E CLASSIFICHE

Serie A Elite Femminile – I giornata

GIRONE 1

Risultati

Valsugana Rugby Padova v Rugby Calvisano 48-3 (5-0)

CUS Milano Rugby v Iveco CUS Torino Rugby 29-14 (4-0)

Classifica

Valsugana Rugby Padova 5, CUS Milano Rugby 4, Iveco CUS Torino Rugby 0, Rugby Calvisano 0.

GIRONE 2

Risultati

Arredissima Villorba Rugby v Benetton Rugby Treviso 53-7 (5-0)

Unione Rugby Capitolina v Furie Rosse Rugby Colorno 5-34 (0-5)

Classifica

Arredissima Villorba Rugby 5, Furie Rosse Rugby Colorno 5, Unione Rugby Capitolina 0, Benetton Rugby Treviso 0.

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise