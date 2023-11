Rugby, Benetton Treviso rimonta ed espugna Edimburgo

Si è conclusa questa sera a Edimburgo la sfida valida per il sesto turno della United Rugby Championship. In campo sono scesi i padroni di casa scozzesi e la Benetton Treviso, con i veneti alla seconda trasferta in Scozia e a caccia di un risultato positivo dopo il ko subito a Glasgow. Ecco come è andata.

Subito in difficoltà Treviso, che fatica sulla ricezione del calcio d’avvio, perde palla ed Edimburgo che ha subito una chance e dopo aver conquistato una touche sui 5 metri è van der Merwe che va oltre dopo 2’, ma palla persa e Benetton che si salva. Insistono, però, gli scozzesi e al 3’ vanno in meta con Kinghorn per il 7-0 iniziale. Soffre anche in mischia la squadra di Bortolami ed Edimburgo che torna dopo pochi minuti di nuovo in attacco, anche per i troppi falli degli ospiti. E al 12’ un calcetto mette in difficoltà Rhyno Smith che non raccoglie l’ovale, che scivola in area di meta e schiaccia Lang, ma la palla è sulla linea laterale e niente di fatto. Ma resta lì Edimburgo e alla fine un calcio spettacolare al largo di Healy tra le mani di Currie per il 12-0. Prova a reagire la Benetton Treviso, che spinge sull’acceleratore, finalmente palla in mano, e alla fine è Fekitoa ad andare oltre, ma non ha il controllo dell’ovale e terza meta annullata in meno di 20 minuti.

Continua a restare in attacco Treviso, ma è sterile l’offensiva biancoverde e, così, dopo tanti minuti nella metà campo scozzese al 25’ è nuovamente l’Edimburgo avere la chance di marcare. E un minuto dopo arriva la terza meta, ma è viziata da un clamoroso in avanti non visto dall’arbitro ed è il Tmo ad annullarlo. Un brutto calcio di Smith regala nuovamente palla a Edimburgo che spinge nei 22 veneti. Ma al 32’ Ignacio Mandy strappa l’ovale a un attaccante scozzese sui 5 metri e contropiede coast to coast per l’argentino che va a schiacciare il 12-7. Ora è Edimburgo a commettere qualche fallo di troppo e così i ragazzi di Bortolami prima risalgono il campo, poi conquistano una punizione piazzabile e Jacob Umaga accorcia sul 12-10 un match che sembrava a senso unico a favore degli scozzesi. Ma prima dello scadere i padroni di casa conquistano una mischia sulla metà campo, Fekitoa manca un placcaggio, ovale che arriva a Kinghorn che scatta e schiaccia e si va al riposo sul 19-10.

Avvio perfetto di Treviso, che conquista l’ovale sull’avvio del match, obbliga l’Edimburgo a un fallo e, invece di piazzare, va in touche e nell’azione seguente è Zanon ad andare oltre per il 19-17. Ora sono gli scozzesi a essere innervositi, vedono un match che sembrava facile complicarsi clamorosamente. Non ne approfittano, però, i biancoverdi e al 54’ arriva il cartellino giallo per Mirco Spagnolo, che paga i troppi falli consecutivi della sua squadra ed Edimburgo va sulla piazzola per il 22-17. Al 58’ punizione per Treviso, ma questa volta Umaga non trova i pali.

Nonostante l’inferiorità è la Benetton a fare la partita, ma riesce solo a restare sotto break, ma non ad accorciare il divario. Al 67’ rischiano gli ospiti, rimessa in attacco per gli scozzesi, ma touche rubata e nulla di fatto. E al 68’ regalo anticipato di Natale di Edimburgo. Treviso fa pressione, ma gli scozzesi perdono malamente un ovale e Zanon mette la seconda meta e veneti avanti 22-24. Passano i minuti e Treviso tiene lontano gli scozzesi dall’area di meta. Al 78′, però, Snyman placca troppo alto l’avversario e arriva il giusto cartellino rosso che lascia la Benetton in inferiorità nel finale del match. Ma sbaglia tutto Edimburgo, recupera palla Treviso che può arrivare fino alla fine. Ma un fallo regala l’ultima chance ai padroni di casa, ma non entra il drop di Healy e Treviso vince.

Foto: Alfio Guarise – LPS