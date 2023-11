Roma-Ajax oggi, Champions League calcio femminile: orario, programma, tv, streaming

Oggi, dalle 21.00, la Roma affronterà il suo secondo incontro del Gruppo C della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse sfideranno l’Ajax al “Tre Fontane” e andranno a caccia del tre punti in un girone che vedere anche compagini molto forti come il Bayern Monaco e il PSG. Per questo, sarà importante massimizzare il risultato.

La compagine allenata da Suzanne Bakker è riuscita a prevalere tra le mura amiche contro il Paris Saint Germain e per questo guida il raggruppamento con tre punti, dal momento che le capitoline hanno pareggiato in Germania sul rettangolo verde del Bayern. Una partita molto sofferta per le ragazze di Alessandro Spugna in cui Manuela Giugliano è salita in cattedra, regalando il gol del 2-2 nei minuti di recupero.

Giugliano che sarà tra le osservate speciali di una squadra dominante in Serie A. La Roma è a punteggio pieno dopo otto giornate, avendo vinto anche l’ultima sfida contro il Sassuolo. Ci sono quindi tutti i presupposti per una grande partita.

La sfida tra Roma e Ajax, valida per il Gruppo C della fase a gironi di Champions League di calcio femminile, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 21.00 sul campo del “Tre Fontane” di Roma e sarà trasmessa in diretta tv su ZONA DAZN (214) e in streaming su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Giovedì 23 novembre

Ore 21.00 Roma vs Ajax – Diretta tv su ZONA DAZN (214), in streaming su DAZN.

ROMA-AJAX CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: ZONA DAZN (214).

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

ROMA-AJAX CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Aigbogun; Giugliano, Kumagai, Greggi; Haavi, Giacinti, Viens. All.: Spugna.

AJAX (4-3-3): Van Ejik; Kardinaal, Spitse, De Sanders, Weerden; Noordam, Van Gool, Yohannes; Grant, Leuchter, Hoekstra. All.: Bakker.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli