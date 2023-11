Real Madrid-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, programma, tv, streaming

La Virtus Bologna prova a mettere in difficoltà la capolista Real Madrid in Eruolega. Oggi giovedì 9 Novembre i bianconeri volano in Spagna per affrontare i Blancos alle ore 20:45 nella sesta giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere sono in striscia positiva da ben quattro partite, con un solo ko rimediato alla prima giornata contro lo Zalgiris Kaunas a cui sono seguite appunto solo affermazioni positive. Nell’ultima uscita i felsinei hanno piegato la resistenza dell’Anadolu Efes Istanbul, trascinati da un Tornike Shengelia in grande spolvero.

Il Real Madrid detentore del titolo è ancora imbattuto in Eurolega quest’anno, con la squadra di coach Mateo che guarda tutti dall’alto verso il basso in classifica (5-0). In cabina di regia si alternano due fuoriclasse del calibro di Facundo Campazzo e di Sergio Rodriguez, entrambi tornati in Spagna dopo le esperienze precedenti.

Palla a due che verrà alzata al Wizink Center di Madrid (Spagna) alle ore 20:45. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Max (canale 203), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti su questo match di alta classifica di Eurolega!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Giovedì 9 Novembre

Ore 20:45 Real Madrid-Virtus Segafredo Bologna – Diretta TV su Sky Sport Max (Canale 203)

PROGRAMMA REAL MADRID-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BAASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Max (Canale 203)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo