Quante posizioni ha guadagnato Luca Nardi nel ranking ATP: balzo dopo il successo in Giappone. E le NextGen…

Secondo centro a livello Challenger per Luca Nardi in questa stagione. Dopo essersi imposto in Portogallo quest’anno, è arrivata l’affermazione in Giappone. Il successo nella Finale a Matsuyama contro il giapponese Taro Daniel ha permesso al pesarese di guadagnare punti nella classifica mondiale e anche nella Race to Jeddah, vale a dire alle Next Gen ATP Finals 2023.

Luca è salito alla posizione n.127 del ranking e la prossima settimana sarà impegnato in un altro torneo nipponico, per avvicinare sempre di più la tanto agognata top-100. Ci si riferisce all’Hyogo Noah Challenger, che si disputerà sul veloce indoor di Kobe. Un torneo nel quale Nardi è testa di serie n.3 e spera di concedere il bis anche per la qualificazione a Jeddah.

Nella Race, in questione, Nardi è distante appena 5 lunghezze dal francese Arthur Cazaux, che occupa l’ultimo posto utile per essere al via della rassegna citata. Considerate le assenze di Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton e di Lorenzo Musetti e la wild card concessa al giordano Abdullah Shelbayh, il classe 2003 del Bel Paese ha bisogno di una settimana nuovamente convincente in territorio giapponese.

Inoltre, Luca si dovrà guardare da un altro eventuale avversario in casa, ovvero Luciano Darderi. L’italo-argentino, infatti, è in Finale nel Challenger di Lima II e se dovesse battere l’argentino Mariano Navone salirebbe a 510 punti, scavalcando Nardi e Cazaux e staccando virtualmente il biglietto per le Next Gen ATP Finals. La partita, quindi, è ancora molto aperta.

RACE NEXT GEN AGGIORNATA

1. Carlos Alcaraz 8455 Non partecipa

2. Holger Rune 3460 Non partecipa

3. Ben Shelton 2145 Non partecipa

4. Lorenzo Musetti 1470 Non partecipa

5. Arthur Fils 1158 Già qualificato

6. Luca Van Assche 687 Già qualificato

7. Dominic Stricker 673 Già qualificato

8. Flavio Cobolli 619 Già qualificato

9. Alex Michelsen 585

10. Hamad Medjedovic 575

11. Arthur Cazaux 508

12. Luca Nardi 503

13. Luciano Darderi 485

