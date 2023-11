Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner alle ATP Finals? C’è un premio garantito. E con le vittorie

Le ATP Finals andrannno in scena al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 settembre. Si tratta del torneo che conclude l’annata agonistica (escludendo la Coppa Davis) e che è riservato esclusivamente ai migliori otto giocatori della stagione. I tennisti scenderanno in campo sul veloce indoor del capoluogo piemontese per contendersi il prestigioso titolo di “maestro”. Sono previsti due gironi da quattro atleti ciascuno: nel gruppo verde figurano il serbo Novak Djokovic, l’italiano Jannik Sinner, il greco Stefanos Tsitsipas, il danese Holger Rune; nel raggruppamento rosso si fronteggeranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, il tedesco Alexander Zverev. I primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate.

L’Italia si stringe attorno a Jannik Sinner e vuole spingere il numero 4 verso la grande impresa casalinga. L’azzurro ha tutte le carte in regola per farsi strada sul cemento e proverà a mettere in difficoltà il grande favorito dalla vigilia, quel Novak Djokovic che occupa il primo posto nel ranking ATP e che sembra insuperabile. L’altoatesino scenderà in campo per ottenere un grande risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma c’è anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner alle ATP Finals?

Stiamo parlando del torneo più ricco al mondo. La sola partecipazione all’evento, prendendo parte a tutti i match previsti nella fase a gironi, garantisce 325.500 dollari. Questa è la cifra che Jannik Sinner è sicuro di portare a casa anche se dovesse perdere contro Tsitsipas, Rune e Djokovic nel round robin. Ogni vittoria nella fase a gironi assicura 390.000 dollari, mentre il successo in semifinale viene premiato con 1,1 milioni di dollari. Il trionfo nell’atto conclusivo assicura addirittura 2,2 milioni di dollari. Il Campione imbattuto si porterebbe dunque a casa 4,8 milioni di dollari.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER ALLE ATP FINALS?

Partecipazione: 325.000 dollari (disputando tutti i match della fase a gironi)

Ogni vittoria nel round robin: 390.000 dollari

Vittoria in semifinale: 1,1 milioni di dollari

Vittoria in finale: 2,2 milioni di dollari

Campione imbattuto: 4,8 milioni di dollari. Il Campione si garantisce almeno 4 milioni di dollari.

