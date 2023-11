Quanti soldi ha guadagnato l’Italia con la semifinale di Coppa Davis? Montepremi e cifre

L’Italia si è qualificata alle semifinali della Coppa Davis 2023. Gli azzurri hanno sconfitto l’Olanda per 2-1 sul cemento indoor di Malaga e si sono guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione per Nazionali di tennis. Matteo Arnaldi ha perso in apertura contro van de Zandschulp al tie-break del terzo set, poi Jannik Sinner ha travolto Griekspoor in due set e l’altoatesino si è esaltato anche nel doppio di spareggio in coppia con Lorenzo Sonego. I ragazzi del capitano Filippo Volandri torneranno in campo sabato 25 novembre per fronteggiare la vincente del confronto tra Serbia e Gran Bretagna.

L’apoteosi odierna in terra spagnola riporta il Bel Paese tra le quattro grandi del Pianeta e ora non è vietato sognare in grande, la caccia all’Insalatiera continua anche se all’orizzonte si profila una semifinale durissima. Questa prestazione ha chiaramente anche un risvolto dal punto di vista economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia qualificandosi alle semifinali della Coppa Davis? Quale montepremi hanno portato a casa i giocatori scesi in campo con la maglia azzurra?

La Federazione si è assicurata 1,3 milioni di dollari statunitensi (circa 1,192 milioni di euro). La qualificazione alla finale assicura 1,5 milioni di dollari, mentre chi alzerà al cielo il trofeo porterà a casa 2,1 milioni di dollari per le casse federali. Non è previsto un montepremi dedicato per i giocatori, ma potrebbero essere garantiti degli emolumenti secondo accordi interni.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO L’ITALIA CON LA SEMIFINALE DI COPPA DAVIS?

1,3 milioni di dollari statunitensi (circa 1,192 milioni di euro).

Foto: Lapresse