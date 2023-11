Badminton, continua la corsa di Giovanni Toti e Fabio Caponio verso i Giochi: punti pesanti conquistati in Guatemala

Continua in Guatemala la corsa dell’Italia del badminton verso la qualificazione a Parigi 2024: dopo l’infortunio di Yasmine Hamza, che l’ha costretta all’operazione ed a dire addio alle Olimpiadi, le speranze di vedere un azzurro ai Giochi è riposta in Giovanni Toti e Fabio Caponio.

I due, infatti, si stanno dando aspra battaglia nel ranking di singolare maschile, dove Giovanni Toti è virtualmente qualificato (al momento sarebbe il 30° dei 36 singolaristi qualificati), ma deve difendersi dagli assalti del connazionale Fabio Caponio, con i due in lotta per il pass.

Nel ranking olimpico, infatti, Giovanni Toti è 61° con 19.630 punti, mentre Fabio Caponio è 63° con 18.940, e se dovesse scavalcare il connazionale gli soffierebbe anche il pass olimpico: in Guatemala, però, Toti guadagnerà qualcosa sul connazionale, puntellando inoltre il proprio piazzamento in graduatoria.

Giovanni Toti, infatti, si è qualificato per la finale delle Guatemala International Series 2023 dopo aver battuto nel penultimo atto per 21-11 21-13 il canadese Imran Wadia, ed affronterà ora il guatemalteco Kevin Cordon, il quale in semifinale, invece, ha fermato la corsa di Fabio Caponio, sconfitto per 21-18 21-12.

Foto: LiveMedia/Irina R Hipolito/DPPI