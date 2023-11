Quanti punti vale la finale delle ATP Finals e cosa può cambiare per Sinner e Djokovic

L’ultimo atto del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis propone un match già visto nella prima fase a gironi: Jannik Sinner, che ha vinto tutti i match finora giocati, ha incassato finora 1000 punti per il ranking ATP, mentre il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, avendo perso lo scontro diretto, ne ha incamerati 800 fino ad oggi.

La finale odierna, però, ne metterà in palio ulteriori 500, che permetterebbero a Sinner di avvicinarsi sensibilmente al russo Daniil Medvedev, terzo: vincendo nuovamente contro Djokovic l’azzurro infatti si porterebbe a -610 dal russo. Contemporaneamente Sinner si porterebbe anche a distanza di Slam da Alcaraz e Djokovic, pensando all’inizio della stagione 2024.

Nella prossima stagione, infatti, il calendario proporrà due settimane di tornei prima degli Australian Open, poi si disputerà il primo appuntamento stagionale dello Slam: Sinner scarterà in questo lasso di tempo 225 punti, Medvedev 180, Alcaraz 0 e Djokovic 2250. Balza subito all’occhio come il serbo, perdendo oggi, rischierebbe di partire in Australia alle spalle di Alcaraz nella corsa al numero 1 del mondo, avendo meno di 2000 punti di margine.

Se per Djokovic, allora, diviene fondamentale il match odierno in quest’ottica, per Sinner vincere vorrebbe dire portarsi, considerando gli scarti citati, a 2090 punti da Alcaraz, e, vista la possibilità di marcare punti prima di Melbourne, l’azzurro potrebbe ritrovarsi agli Australian Open, almeno aritmeticamente, in corsa per il numero 1 del mondo (si tratterebbe comunque di un’eventualità molto difficile da realizzare).

RANKING ATP LIVE 19 NOVEMBRE 2023

1 Novak Djokovic 10745 (può arrivare a 11245)

2 Carlos Alcaraz 8855

3 Daniil Medvedev 7600

4 Jannik Sinner 6490 (può arrivare a 6990)

5 Andrey Rublev 4805

6 Stefanos Tsitsipas 4235

7 Alexander Zverev 3985

8 Holger Rune 3660

9 Hubert Hurkacz 3245

10 Taylor Fritz 3100

