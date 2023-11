Quante posizioni ha guadagnato Fabio Fognini in classifica? La top-100 del ranking si avvicina. E gli Australian Open...

Fabio Fognini ha vinto il Challenger di Valencia. Il tennista italiano si è imposto sulla terra rossa spagnola al termine di una settimana rimarchevole, caratterizzata da vittorie di rilievo contro lo slovacco Kovalik, ul francese Herbert e lo spagnolo Ramos, prima di superare in finale l’altro padrone di casa Roberto Bautista Agut con il punteggio di 3-6, 7-6(8), 7-6(3).

Fabio Fognini prosegue nella propria scalata del ranking ATP e ora si è issato al 107mo posto con 599 punti all’attivo (gli stessi di David Goffin, ma ha ottenuto risultati migliori tra Grande Slam e Masters 1000 rispetto al belga). Il ligure ha guadagnato ben 24 posizioni grazie al sigillo in terra iberica, avvicinando l’obiettivo di chiudere la stagione nella top-100 della classifica mondiale, al momento chiusa da Flavio Cobolli con 640 punti.

Il 36enne cercherà il ritorno nell’elite tennistica al Challenger di Maia, che andrà in scena settimana prossima sulla terra rossa portoghese: 9 punti per l’accesso agli ottavi, 20 per i quarti di finale, 36 per la semifinale, 60 per la finale, 100 in caso di vittoria del torneo. Servirà dunque raggiungere l’atto conclusivo in terra lusitana per riuscire nell’intento. Il ritorno in top-100 è fondamentale perché garantirebbe l’ammissione diretta al tabellone principale degli Australian Open 2024 e a questo punto l’obiettivo sembra davvero essere a portata di mano dell’azzurro.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it