Quando torna in campo Jannik Sinner? ATP Finals e Coppa Davis per chiudere la stagione: tutte le date

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy e non scenderà in campo nel tardo pomeriggio odierno per disputare l’ottavo di finale contro l’australiano Alex de Minaur. Una scelta inevitabile per il tennista italiano, che stanotte ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald terminando il proprio incontro alle ore 02.36. L’altoatesino non è riuscito ad andare a letto prima delle cinque del mattino e inevitabilmente non c’erano i tempi di recupero per presentarsi sul cemento indoor della capitale francese e disputare un incontro di un certo spessore come quello contro l’oceanico.

Gli organizzatori hanno dimostrato tutta la loro inettitudine, rivelandosi incapaci di gestire un torneo di questo calibro e costringendo il numero 4 al mondo a ritirarsi per salvaguardare la propria salute. L’azzurro è infatti atteso da un intenso finale di stagione e giustamente ha preferito risparmiarsi e conservare un eccellente stato di forma in vista di due appuntamenti di enorme prestigio. Quando torna in campo Jannik Sinner? Lo rivedremo all’opera alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il 22enne sarà testa di serie numero 4 nell’evento che andrà in scena al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre.

Jannik Sinner sarà inserito nel girone con uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, uno tra il numero 5 (Andrey Rublev) e il numero 6 (attualmente Stefanos Tsitsipas), uno tra il numero 7 (al momento Alexander Zverev) e il numero 8 (ora Holger Rune, ma attenzione al tentativo di rientro di Hubert Hurkacz). L’altoatesino giocherà il primo match o domenica 12 o lunedì 13 novembre, bisognerà aspettare il sorteggio previsto il 9 novembre e la successiva programmazione per avere il quadro dettagliato della situazione. Il 22enne scenderà poi in campo ogni due giorni per disputare le tre partite del round robin, poi sabato 18 spazio all’eventuale semifinale e il giorno seguente si disputerà l’atto conclusivo.

L’Italia sarà poi protagonista a Malaga (Spagna) per la Coppa Davis. La nostra Nazionale affronterà l’Olanda nel quarto di finale in programma il prossimo 23 novembre. Jannik Sinner sarà chiamato a fornire il proprio contributo accanto a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli. In caso di successo è in programma la semifinale contro la vincente di Serbia-Gran Bretagna il 25 novembre, mentre il 26 novembre è prevista la finale (dall’altra parte del tabellone si giocano Canada-Finlandia e Repubblica Ceca-Australia).

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI JANNIK SINNER

12-19 novembre ATP Finals a Torino

23-26 novembre Finals di Coppa Davis (23 novembre il quarto di finale contro l’Olanda)

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer