Quando si gioca Sinner-Djokovic alle ATP Finals? Due date alternative: dipendono da un risultato...

Jannik Sinner è stato inserito nel girone “verde” alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. L’appuntamento è al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 settembre. L’altoatesino, testa di serie numero 4, se la dovrà vedere contro il serbo Novak Djokovic (numero 1), il greco Stefanos Tsitsipas (numero 6), il danese Holger Rune (numero 8). Si tratta di un raggruppamento particolarmente esigente per il giocatore italiano, che ha però tutte le carte in regola per puntare ai primi due posti in classifica e per qualificarsi alle semifinali.

Jannik Sinner esordirà domenica 12 novembre contro Tsitsipas. Sarà un confronto subito determinante in ottica passaggio del turno, un’eventuale vittoria metterebbe il nostro portacolori in una posizione particolarmente vantaggiosa. Il 22enne non ha però mai battuto l’ellenico e sarà dunque chiamato a inseguire il colpaccio di fronte al proprio pubblico. Gli appassionati si stanno chiedendo quando Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic, ovvero il numero 1 al mondo capace di vincere tre Slam nel corso di questa annata agonistica. Ci sono due possibili date per assistere alla super sfida.

La prima ipotesi è per martedì 14 novembre. Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno quel giorno se entrambi avranno vinto o perso il primo incontro, rispettivamente contro Tsitsipas e Rune. In caso di risultato differente nel primo match, invece, Sinner e Djokovic si incroceranno soltanto giovedì 16 novembre, ovvero nell’ultimo match della fase a gironi. Il regolamento prevede che nella seconda giornata si affrontino i vincenti dei primi due match e i perdenti dei primi due incontri.

QUANDO SI GIOCA SINNER-DJOKOVIC ALLE ATP FINALS

Le ipotesi sono due:

Martedì 14 novembre. Se Sinner e Djokovic otterranno lo stesso risultato nei rispettivi primi match, ovvero se entrambi vinceranno o perderanno rispettivamente contro Tsitsipas e Rune.

Giovedì 16 novembre. Se Sinner e Djokovic non otterranno lo stesso risultato nei rispettivi primi match, ovvero uno vincerà e l’altro perderà rispettivamente contro Tsitsipas o Rune.

Foto: Lapresse