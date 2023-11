Sinner-Tsitsipas, ATP Finals 2023: programma, orario, tv, streaming

Il primo incontro del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis vedrà scendere in campo Jannik Sinner, testa di serie numero 4 della manifestazione: inserito nel Gruppo Verde, l’azzurro esordirà contro l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 6. Domenica 12 novembre il match tra l’italiano ed il greco si giocherà nella sessione pomeridiana, non prima delle ore 14.30, dopo il match di doppio tra Ivan Dodig/Austin Krajicek e Maximo Gonzalez/Andres Molteni, che scatterà alle ore 12.00.

Si tratterà dell’ottava sfida tra i due, con i precedenti che recitano 5-2 per il greco, ma Sinner ha vinto l’ultimo confronto, giocato quest’anno a Rotterdam sul veloce indoor, imponendosi in due set. Tsitsipas ha invece vinto due volte agli Australian Open (quest’anno agli ottavi al quinto set e lo scorso anno ai quarti in tre partite), a Barcellona nel 2021, ed in due dei tre confronti a Roma, nel 2019 e nel 2022, con Sinner vittorioso nella Città Eterna nel 2020.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis sarà fruibile su Sky Sport, che trasmetterà tutti i match, mentre un singolare al giorno sarà visibile su Rai Sport (palinsesti in via di definizione), invece la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now, che trasmetteranno tutti gli incontri, con un singolare al giorno su Rai Play (palinsesti in via di definizione). La diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-TSITSIPAS ATP FINALS 2023

Domenica 12 novembre

Dalle 12.00

Ivan Dodig/Austin Krajicek (Croazia/Stati Uniti, 1) – Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina/Argentina, 7)

Non prima delle 14.30

Jannik Sinner (Italia, 4) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6)

Non prima delle 18.30

Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin (Messico/Francia, 4) – Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5)

Non prima delle 21.00

Novak Djokovic (Serbia, 1) – Holger Rune (Danimarca, 8)

PROGRAMMA SINNER-TSITSIPAS ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro un singolare al giorno su Rai Sport (palinsesti in via di definizione).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e Now, in chiaro un singolare al giorno su Rai Play (palinsesti in via di definizione).

Diretta Live testuale: per Sinner-Tsitsipas su OA Sport.

Foto: LaPresse