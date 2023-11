Quando si gioca Milan-Udinese? Programma preciso Serie A, orario esatto, tv, streaming

Ci avviciniamo ad ampi passi verso l’11a giornata della Serie A 2023-2024. Ci attende un turno spalmato in quattro giornate e che, soprattutto, proporrà diversi incontri di grandissima importanza, sia per la parte alta della classifica, sia per quella bassa.

Siamo in direzione della terza sosta per le nazionali dovuta alle Qualificazioni per gli Europei di Germania 2024, mentre la tre-giorni dedicata alle coppe europee sarà ben chiara nelle menti di giocatori e allenatori. Non ultimo, alcune squadre saranno scese in campo per la Coppa Italia.

Milan-Udinese (che si giocherà sabato 4 novembre alle ore 20.45) riassumerà tutte queste incognite, con i rossoneri, reduci da un punto nelle ultime due uscite (ko contro la Juventus e 2-2 in casa del Napoli) cercheranno di tornare alla vittoria contro l’Udinese che ha cambiato allenatore e ha appena fermato il Monza a domicilio.

Il match tra Milan e Udinese della 11a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 4 novembre

PROGRAMMA UNDICESIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

