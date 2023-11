Quando ritorna la Lazio in Champions League? Calendario prossima giornata, avversaria, orario, tv, streaming

Anche in questi giorni le coppe europee non saranno protagoniste, l’attenzione del panorama calcistico europeo sarà focalizzata sulla Champions League fra una settimana. Tra le quattro italiane impegnate nella fase a gironi troviamo anche la Lazio di Maurizio Sarri che vorrà dimostrare di valere un posto negli ottavi di finale della competizione nelle restanti tre partite rimaste da giocare nel girone E.

Dopo la netta sconfitta con il Feyenoord, gli uomini di Sarri occupano la terza posizione nel girone a quota 4 punti in classifica, staccati di due lunghezze dai neerlandesi e solo di una dall’Atletico Madrid. I biancocelesti saranno impegnati martedì 7 novembre proprio contro i campioni d’Olanda in carica, crocevia fondamentale in vista del prosieguo del cammino europeo: una sconfitta rischierebbe di condannare la Lazio nella corsa agli ottavi di finale.

Successivamente, la Lazio sarà di scena, sempre all’Olimpico, contro il Celtic Glasgow il 28 novembre, formazione che sulla carta non dovrebbe risultare un fattore per la qualificazione ma mai da prendere sottogamba. Infine, gli uomini di Sarri termineranno le proprie fatiche europee con l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano il 13 dicembre, sfida d’alto prestigio che sancirà il destino della Lazio nel girone.

CALENDARIO PROSSIME PARTITE LAZIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 Lazio-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Infinity, Sky Go e Now Tv

Martedì 28 novembre

Ore 18.45 Lazio-Celtic – Diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Infinity, SkyGo e Now Tv

Mercoledì 13 dicembre

Ore 21.00 Atletico Madrid-Lazio – Diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Infinity, SkyGo e NowTv (da definire su Prime Video)

Foto: Lapresse