A che ora Perugia-Civitanova oggi in tv, Finale Supercoppa Italiana volley 2023: programma, canale in chiaro, streaming

Oggi mercoledì 1° novembre (ore 17.00) si gioca Perugia-Civitanova, Finale della Supercoppa Italiana 2023 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo al Biella Forum, dove verrà assegnato il primo trofeo della stagione. L’incontro si profila particolarmente equilibrato, agguerrito, avvincente e appassionante: testa a testa tra due delle migliori compagini del Bel Paese, desiderose di fare festa nella località piemontese dopo un’ultima annata agonistica priva di grandi soddisfazioni.

Civitanova farà leva soprattutto su Ivan Zaytsev, Aleksandar Nikolov e Adis Lagumdzija. Perugia si metterà nelle mani di Wilfredo Leon, Ben Tara, Oleg Plotnytskyi e Simone Giannelli. Le due avversarie andranno a caccia del quinto sigillo della propria storia: la Lube si è imposta nel 2006, 2008, 2012, 2014; i Block Devils hanno fatto festa nel 2017, 2019, 2020, 2022. Perugia e Civitanova si sono fronteggiate in Finale nel 2017, 2020 e 2022: in tutti i casi si impose il sestetto umbro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Civitanova, Finale della Supercoppa Italiana 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-CIVITANOVA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Mercoledì 1° novembre

Ore 17.00 Finale Supercoppa Italiana volley 2023: Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

