Quando ritorna il Napoli in Champions League? Calendario prossima giornata, avversaria, orario, tv, streaming

Il Napoli continua con i propri alti e bassi. Il pareggio con il Milan lascia gli azzurri al quinto posto in classifica con 18 punti, approfittando del ko della Fiorentina all’ultimo secondo contro la Lazio. . Rimane comunque un po’ di amaro in bocca per il risultato, che si dirada un po’ pensando alla Champions League.

Gli azzurri sono al secondo posto nel gruppo C, con sei punti portati a casa frutto dei successi su Sporting Braga e Union Berlino ed il rocambolesco ko con il Real Madrid. Nell’ultimo match Kvaratskhelia e compagni hanno avuto ragione dei tedeschi grazie al gol di Giacomo Raspadori nel secondo tempo. e la prossima settimana, l’8 novembre, sarà di nuovo rivincita con i tedeschi al Diego Armando Maradona.

Union che continua ad essere in estrema difficoltà. La striscia di sconfitte consecutive è arrivata a undici con il ko in DFB Pokal con lo Stoccarda; un successo contro i tedeschi e i tre punti del Real contro il Braga permetterebbero agli azzurri di essere praticamente sicuri di un posto negli ottavi di finale della massima competizione europea, con un punto da ottenere in due partite.

Il match tra Napoli e Union Berlino, valido per la quarta giornata di Champions League, inizierà alle ore 18.45 del prossimo mercoledì 8 novembre verrà trasmesso in diretta televisiva sui canali di Sky Sport ed in streaming sui servizi della piattaforma satellitare, NOW e SkyGo. OA Sport garantirà invece la diretta testuale dell’evento.

NAPOLI-UNION BERLINO, IL PROGRAMMA

8 novembre

18.45 Napoli-Union Berlino – diretta tv su Sky Sport, streaming su NOW e SkyGo

NAPOLI-UNION BERLINO, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (Canale da definire)

Diretta streaming: NOW, SkyGo

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse