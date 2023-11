Programma F1, orari e tv GP Brasile 2023: palinsesto Sky e TV8 3-5 mese

Prosegue senza soluzione di continuità il Mondiale 2023 di Formula 1. Si svolgerà infatti dal 3 al 5 novembre il GP del Brasile, ventesimo (nonché terz’ultimo) appuntamento della stagione in scena a San Paolo, precisamente nello storico circuito di José Carlos Pace.

Si tratterà dell’ultimo evento con annessa la Sprint Race, fattore che stravolgerà come sempre il programma dell’intero weekend, con le qualifiche valide per la gara lunga pianificate il venerdì. Inutile dire che l’indiziato speciale per la vittoria sarà sempre Max Verstappen, già Campione del Mondo in grado di trionfare in quindici degli ultimi sedici Gran Premi disputati, con l’obiettivo di scrivere ancora pagine di storia.

Ambizioni poi di rilevo per la Ferrari, in corsa per il secondo posto nel Campionato costruttori, così come le altre scuderie principali del circus: dalla McLaren alla Mercedes, passando per la più indietro Aston Martin.

Tutte le sessioni del weekend brasiliano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (qualifiche e gara anche su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile assistere a qualifiche, Sprint Shootout, Sprint e gara in differita e in chiaro su TV8. OA Sport come di consueto vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale, per non perdersi davvero nulla del weekend di F1.

CALENDARIO GP SAN PAOLO F1 2023

Venerdì 3 novembre

Ore 15.30 Prove libere a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 19.00 Qualifiche a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 4 novembre

Ore 15.00 Sprint Shootout a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 19.30 Sprint a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

Domenica 5 novembre

Ore 18.00 Gara a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1; su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K saranno visibili qualifiche e gara.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche venerdì alle 22.00, la Sprint Shootout e la Sprint Race sabato alle 19.30 e alle 21.30, la gara domenica alle 21.30.

Foto: Live Photo Sport