Quando il sorteggio delle ATP Finals? Prendono corpo i possibili avversari di Sinner

L’edizione 2023 delle Nitto ATP Finals andrà in scena a Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre e metterà di fronte i migliori otto tennisti dell’ATP Race to Turin, classifica che prende in considerazione i punti conquistati nell’anno solare, i quali si daranno battaglia per conquistare il titolo.

Il sorteggio si terrà giovedì 9 novembre, alle ore 15.30: la testa di serie numero 1 verrà inserita nel Gruppo A e la numero 2 nel Gruppo B. Saranno poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia sarà inserita nel Gruppo A, l’altra nel Gruppo B.

Ogni atleta nella prima fase affronterà tutti gli altri rivali nello stesso girone. I primi due classificati di ciascun girone si qualificheranno per le semifinali. Il giocatore primo nel Gruppo A sfiderà il tennista secondo nel Gruppo B e viceversa.

Saranno in prima fascia il serbo Novak Djokovic, col numero 1 e quindi nel Girone A, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 e dunque capofila del Girone B. Saranno in seconda fascia il russo Daniil Medvedev, numero 3, e Jannik Sinner, numero 4: l’azzurro non potrà incrociare il russo in questa fase.

L’altro russo Andrey Rublev è già certo della terza fascia (sarà 5°o 6°), invece il greco Stefanos Tsitsipas, seppur qualificato, potrebbe ancora scivolare in quarta fascia, dove al momento ci sarebbero il tedesco Alexander Zverev ed il danese Holger Rune, anche se l’aritmetica tiene in corsa altri tre tennisti.

Il polacco Hubert Hurkacz, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Karen Khachanov potrebbero ancora staccare il pass per le ATP Finals. Nel girone di Sinner, oltre ad uno tra Djokovic ed Alcaraz, ci saranno un tennista della terza fascia ed uno della quarta.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS 2023

Giovedì 9 novembre

Ore 15.30 Sorteggio Nitto ATP Finals 2023

Foto: LaPresse