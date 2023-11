Quando il sorteggio delle ATP Finals 2023? Data, programma, orario

Torino si appresta ad ospitare le Nitto ATP Finals: l’edizione 2023 andrà in scena da domenica 12 a domenica 19 novembre e metterà di fronte i migliori otto tennisti dell’ATP Race to Turin, classifica che prende in considerazione i punti conquistati nell’anno solare, i quali si daranno battaglia per conquistare il titolo.

Il sorteggio si terrà giovedì 9 novembre, alle ore 12.00: la testa di serie numero 1 è inserita nel Gruppo A, e la numero 2 nel Gruppo B. Vengono poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l’altra nel Gruppo B.

Ogni giocatore o coppia di doppio affronta tutti gli altri rivali nel girone. I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS 2023

Giovedì 9 novembre

Ore 12.00: Sorteggio Nitto ATP Finals 2023

