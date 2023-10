Come funziona il sorteggio delle ATP Finals: attenzione alle incognite per chi non è ancora qualificato

Giovedì 9 novembre è previsto il sorteggio dei gironi delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis che si disputeranno al Pala Alpitour di Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre: i migliori 8 della Race to Turin, sia in singolare che in doppio, si sfideranno in un torneo in cui saranno in palio altri 1500 punti per il ranking ATP.

Al momento sono 5 i tennisti già qualificati aritmeticamente per le ATP Finals in singolare: saranno in prima fascia il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre sarà in seconda il russo Daniil Medvedev. In caso di vittoria domani a Parigi-Bercy sarà certo della seconda fascia anche Jannik Sinner, mentre l’altro russo Andrey Rublev sarà certo almeno della terza fascia vincendo questa sera a Parigi-Bercy.

Nella corsa per gli ultimi 3 posti sono in vantaggio il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev ed il danese Holger Rune, anche se l’aritmetica tiene in corsa ancora 9 tennisti, anche in virtù del fatto che quest’anno si giocheranno i tornei ATP 250 a Metz e Sofia nella settimana che intercorre tra il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals, mentre lo scorso anno si giocarono le Next Gen ATP Finals.

Non è detto dunque che giovedì 9 novembre siano già noti i nomi di tutti i qualificati: in sede di sorteggio delle ATP Finals, dunque, potranno esserci delle incognite, qualora i vari tennisti non siano ancora aritmeticamente certi del proprio piazzamento finale nella Race to Turin 2023 al termine dei tornei di Metz e Sofia, che si concluderanno sabato 11 novembre.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO ALLE ATP FINALS

La testa di serie numero 1, in singolare e in doppio, è inserita nel Gruppo A, e la numero 2, in singolare e doppio, nel Gruppo B. Vengono poi estratte, a coppie di due, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l’altra nel Gruppo B.

Ogni giocatore/coppia di doppio affronta tutti gli altri rivali nel girone. I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa.

Foto: LaPresse