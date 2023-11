Quando il biathlon in tv questo fine settimana: orari Oestersund, programma 25-26 novembre, streaming

Il conto alla rovescia sta per scadere. Nel week end del 25-26 novembre la Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 prenderà il via. Sulle nevi di Oestersund (Svezia) assisteremo all’Opening stagionale e nei primi due giorni citati saranno in programma prove emozionanti che varrà la pena seguire.

Nel day-1 vi saranno la Single mixed relay e la staffetta mista da seguire, mentre domenica 26 sarà la volta delle due Individuali (femminile e maschile). Per questo primo round, il direttore tecnico azzurro Klaus Höllrigl ha convocato Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer (febbricitante ed in dubbio per le gare di questo weekend), Samuela Comola, Rebecca Passler e la debuttante Beatrice Trabucchi al femminile e Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Lukas Hofer al maschile.

Grandi attese sul versante femminile soprattutto per Vittozzi, apparsa in grande condizione nel corso della pre-season, e per Wierer, anche se un po’ condizionata da qualche malanno di troppo. Non un è caso che la campionessa altoatesina abbia pubblicato sui social una foto a rappresentare il suo stato febbrile. Tutto, però, sembra essere rientrato.

La prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 a Oestersund (Svezia) sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sports Live.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON OESTERSUND 2023

Sabato 25 novembre

Ore 12.30 Single mixed relay – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.50 Staffetta mista – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Domenica 26 novembre

Ore 11.20 Individuale femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.30 Individuale maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OESTERSUND: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta testuale: OA Sport

