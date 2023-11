Quando gioca Sinner la prossima partita alle ATP Finals? Data, orario, avversario da decidere in base ad un risultato

Sono scattate oggi le Nitto ATP Finals 2023 di tennis, con il Gruppo Verde a tenere a battesimo la manifestazione: Jannik Sinner, numero 4, sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas (6), mentre nella prossima giornata non sa ancora se affronterà il serbo Novak Djokovic (1) o il danese Holger Rune (8).

Jannik Sinner tornerà in campo martedì 14 e saranno da definire sia l’orario (non prima delle 14.30 o non prima delle 21.00) che l’avversario (Novak Djokovic oppure Holger Rune). Nella seconda giornata, infatti, si affronteranno i vincitori delle due sfide d’apertura, che si giocheranno oggi.

Il match tra i due vincitori all’esordio generalmente viene giocato alle 21.00, mentre i giocatori sconfitti si affrontano alle 14.30, ma nella scelta delle fasce orarie anche le tv avranno il loro peso. Iniziare con il piede giusto, però, sarebbe fondamentale per Sinner per il prosieguo della manifestazione.

Per le Nitto ATP Finals 2023 di tennis la diretta tv sarà fruibile per tutti i match su Sky Sport Tennis, per i singolari anche su Sky Sport Uno, e per l’incontro di Sinner anche su Rai 2 HD ed in differita nella notte su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile per tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, e per l’incontro di Sinner anche su Rai Play, che lo manderà in differita anche nella notte.

PROSSIMO MATCH JANNIK SINNER ATP FINALS 2023

Martedì 14 novembre – orario da definire (non prima delle 14.30 o non prima delle 21.00)

Jannik Sinner (Italia, 4) – Novak Djokovic (Serbia, 1) oppure Holger Rune (Danimarca, 8)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutti i match su Sky Sport Tennis, i singolari anche su Sky Sport Uno, l’incontro di Sinner anche su Rai 2 HD ed in differita nella notte su Rai Sport HD.

Diretta streaming: tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, l’incontro di Sinner anche su Rai Play, che lo manderà in differita anche nella notte.

Diretta Live testuale: per tutti i match del torneo di singolare su OA Sport.

