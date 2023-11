Quando gioca l’Italia la semifinale di Billie Jean King Cup e chi affronterà: sfida possibile

L’Italia si è qualificata per la semifinale di Billie Jean King Cup grazie al successo per 2-0 nei confronti della Germania: un traguardo che mancava dal 2014, quando la competizione era denominata ancora Fed Cup. Martina Trevisan e Jasmine Paolini, da favorite, non hanno tremato, superando rispettivamente Eva Lys ed Anna-Lena Friedsam, entrambe in due set.

Si tratta di un risultato straordinario per il movimento femminile, se ricordiamo come l’Italia abbia navigato nelle sabbie mobili della Serie B tra il 2017 e 2019, retrocedendo fino alla zona euro-africana nella stagione successiva che non si disputò a causa della pandemia e fu recuperata nel 2021.

A questo punto la corsa delle azzurre non finisce qui. Sabato 11 novembre, alle 10.00, torneranno in campo a Siviglia per una semifinale che, qualunque sia l’avversaria, sarà tutta da giocare e non chiusa dal pronostico.

L’Italia attende infatti la vincente di un intricato gruppo B, quello di cui fanno parte Slovenia, Kazakistan ed Australia. La compagine più pericolosa è certamente il Kazakistan, che può contare sulla n.4 del mondo Elena Rybakina, mentre l’insidiosa Yulia Putintseva (n.69) sarebbe comunque un’avversaria contro cui Martina Trevisan partirebbe almeno alla pari. Potrebbe dunque rivelarsi decisivo il doppio, dove le asiatiche potrebbero schierare la naturalizzata russa Anna Danilina, naturalmente in coppia con Rybakina. Insomma, le portacolori del Bel Paese non partirebbero di certo favorite contro il Kazakistan, tuttavia potrebbero quantomeno provarci a giocarsela sino in fondo.

Preferibile sarebbe l’incrocio contro la Slovenia di Tamara Zidansek (n.100) e Kaja Juvan (n.104), capace comunque di sconfiggere per 2-1 l’Australia che al momento fa fatica in singolare (Daria Saville, ex Gravrilova, ed Ajla Tomljanovic sono al rientro dai rispettivi infortuni), ma può contare su un doppio formidabile composto da Storm Hunter (n.1 al mondo in questa specialità) ed Ellen Perez.

Delle tre possibili rivali, dunque, quella preferibile sarebbe la Slovenia, soprattutto considerando che le balcaniche non possono vantare un doppio consolidato (così come l’Italia, d’altronde). Contro l’Australia sarebbe determinante vincere i due singolari, mentre al cospetto del Kazakistan servirebbe una vera e propria impresa, sebbene non impossibile.

QUANDO SI GIOCA LA SEMIFINALE DI BILLIE JEAN KING CUP

L’Italia giocherà la semifinale di Billie Jean King Cup 2023 sabato 11 novembre a Siviglia alle ore 10.00.

CHI AFFRONTERÀ L’ITALIA IN SEMIFINALE

Una tra Kazakistan, Slovenia ed Australia.

DOVE VEDERE IN TV LA SEMIFINALE

In chiaro su Supertennis ed in streaming su SupertenniX.

Foto: LaPresse (AP Photo/Manu Fernandez)