Quando gioca Jannik Sinner alle ATP Finals? Tutte le date e gli orari

Il sorteggio dei gironi della prima fase delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, ha decretato che nel Gruppo Verde Jannik Sinner, numero 4, dovrà affrontare il serbo Novak Djokoovic (1), il greco Stefanos Tsitsipas (6) ed il danese Holger Rune (8), mentre nel Gruppo Rosso si sfideranno lo spagnolo Carlos Alcaraz (2), i russi Daniil Medvedev (3) ed Andrey Rublev (5) ed il tedesco Alexander Zverev (7).

I due raggruppamenti giocheranno in maniera alternata, uno domenica 12, martedì 14 e giovedì 16, e l’altro lunedì 13, mercoledì 15 e venerdì 17: Jannik Sinner esordirà domenica 12 non prima delle ore 14.30 contro l’ellenico Stefanos Tsitsipas, e poi tornerà in campo martedì 14 e giovedì 16, ed in entrambi i casi saranno da definire sia l’orario (non prima delle 14.30 o non prima delle 21.00) che l’avversario (Novak Djokovic oppure Holger Rune). Seguiranno le semifinali sabato 18 e la finale domenica 19.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis sarà fruibile su Sky Sport, che trasmetterà tutti i match, mentre un singolare al giorno sarà visibile su Rai Sport (palinsesti da definire), invece la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now, che trasmetteranno tutti gli incontri, con un singolare al giorno su Rai Play (palinsesti da definire).

CALENDARIO JANNIK SINNER ATP FINALS 2023

Domenica 12 novembre – non prima delle 14.30

Jannik Sinner (Italia, 4) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6)

Martedì 14 novembre – orario da definire (non prima delle 14.30 o non prima delle 21.00)

Jannik Sinner (Italia, 4) – Novak Djokovic (Serbia, 1) oppure Holger Rune (Danimarca, 8)

Giovedì 16 novembre – orario da definire (non prima delle 14.30 o non prima delle 21.00)

Jannik Sinner (Italia, 4) – Novak Djokovic (Serbia, 1) oppure Holger Rune (Danimarca, 8)

CALENDARIO ATP FINALS 2023

Round Robin

Domenica 12 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Domenica 12 novembre – Sessione Serale – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 21.00)

Lunedì 13 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Lunedì 13 novembre – Sessione Serale 18:30 – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 21.00)

Martedì 14 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Martedì 14 novembre – Sessione Serale 18:30 – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 21.00)

Mercoledì 15 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Mercoledì 15 novembre – Sessione Serale 18:30 – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 21.00)

Giovedì 16 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Giovedì 16 novembre – Sessione Serale 18:30 – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 21.00)

Venerdì 17 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Venerdì 17 novembre – Sessione Serale – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 20.30)

Semifinali

Sabato 18 novembre – Sessione Pomeridiana – Doppio (12.00) – Singolare (non prima delle 14.30)

Sabato 18 novembre – Sessione Serale – Doppio (non prima delle 18.30) – Singolare (non prima delle 21.00)

Finali

Domenica 19 novembre – Sessione unica – Doppio (15.00) – Singolare (non prima delle 18.00)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro un singolare al giorno su Rai Sport (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e Now, in chiaro un singolare al giorno su Rai Play (palinsesti da definire).

Diretta Live testuale: per il torneo di singolare su OA Sport.

Foto: LaPresse