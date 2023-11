Calendario ATP Finals 2023: definiti orari e programma delle prime due giornate. Guida tv e streaming

A poche ore di distanza dal sorteggio dei gironi della prima fase di singolare e di doppio delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, sono stati ufficializzati anche i programmi delle prime due giornate della manifestazione: sia in singolare che in doppio giocherà domenica 12 il Gruppo Verde, mentre lunedì 13 sarà la volta del Gruppo Rosso dei due tornei.

Esordirà dunque domenica 12, non prima delle ore 14.30 Jannik Sinner, numero 4, che sarà opposto all’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre non prima delle ore 21.00 si sfideranno il serbo Novak Djokovic ed il danese Holger Rune. Lunedì 13, invece, scenderanno in campo, agli stessi orari del giorno precedente, dapprima lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev, e poi i russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis sarà fruibile su Sky Sport, che trasmetterà tutti i match, mentre un singolare al giorno sarà visibile su Rai Sport (palinsesti da definire), invece la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go e Now, che trasmetteranno tutti gli incontri, con un singolare al giorno su Rai Play (palinsesti da definire).

CALENDARIO ATP FINALS 2023

Domenica 12 novembre

Dalle 12.00

Ivan Dodig/Austin Krajicek (Croazia/Stati Uniti, 1) – Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina/Argentina, 7)

Non prima delle 14.30

Jannik Sinner (Italia, 4) – Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6)

Non prima delle 18.30

Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin (Messico/Francia, 4) – Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5)

Non prima delle 21.00

Novak Djokovic (Serbia, 1) – Holger Rune (Danimarca, 8)

Lunedì 13 novembre

Dalle 12.00

Wesley Koolhof/Neal Skupski (Paesi Bassi/Gran Bretagna, 2) – Rinky Hijikata/Jason Kubler (Australia/Australia, 8)

Non prima delle 14.30

Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Alexander Zverev (Germania, 7)

Non prima delle 18.30

Rohan Bopanna/Matthew Ebden (India/Australia, 3) – Rajeev Ram/Joe Salisbury (Stati Uniti/Gran Bretagna, 6)

Non prima delle 21.00

Daniil Medvedev (Russia, 3)-Andrey Rublev (Russia, 5)

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro un singolare al giorno su Rai Sport (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e Now, in chiaro un singolare al giorno su Rai Play (palinsesti da definire).

Diretta Live testuale: per il torneo di singolare su OA Sport.

Foto: LaPresse