LIVE Sorteggio ATP Finals 2023: la diretta in streaming

È il grande giorno a Torino: domenica scattano le ATP Finals 2023, ma oggi alle 15.30 c’è il sorteggio dei vari raggruppamenti, che risulterà già decisivo in vista degli scontri diretti. In casa Italia si freme per capire contro chi giocherà Jannik Sinner e in che giornate sarà impegnato nel girone preliminare, con ovviamente la speranza di arrivare fino in fondo.

Sorteggio che sarà incrociato, con delle fasce a rappresentare i giocatori: non potranno scontrarsi Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, in prima fascia, così come Daniil Medvedev e lo stesso Sinner, che sono in seconda e via dicendo con Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, in terza fascia, e Alexander Zverev e Holger Rune nella divisione conclusiva.

FASCE SORTEGGIO ATP FINALS 2023

Prima fascia

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz

Seconda fascia

Daniil Medvedev e Jannik Sinner

Terza fascia

Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas

Quarta fascia

Alexander Zverev e Holger Rune

I POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER NELLE ATP FINALS 2023

Escluso di diritto Medvedev tra i rivali di Sinner, lo scoglio più duro è ovviamente rappresentato da uno tra Djokovic e Alcaraz. Sarebbe fondamentale affrontare il serbo nel girone per poi magari non ritrovarselo davanti in semifinale, sognando lo scontro diretto nella finalissima. Con le fasce inferiori l’altoatesino parte favorito, avendo dimostrato di poter battere tutti gli avversari: nella quarta un Rune tutt’altro che al 100% forse è l’ostacolo migliore da affrontare tra tutti i rivali.

LA DIRETTA STREAMING DEL SORTEGGIO DELLE ATP FINALS 2023

Foto: Lapresse