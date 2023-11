Puppo su Italia-Serbia: “Io metterei Arnaldi in singolare. Non è detto che Sinner giochi il doppio”

L’Italia affronterà la Serbia nella semifinale della Coppa Davis. Grande attesa per la super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che cinque giorni fa valeva il titolo alle ATP Finals. Il confronto tra il numero 4 e il numero 1 al mondo promette scintille, ma c’è da sciogliere anche il nodo sul primo singolare: chi giocherà tra Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi? Dario Puppo ha analizzato la sfida nell’ultima puntata di Tennis Mania sul canale YouTube di OA Sport.

Ampio spazio all’analisi della vittoria di ieri contro l’Olanda: “L’Italia può essere competitiva anche nel doppio, anche contro nazioni che dispongono di specialisti. L’aspetto prevalente del risultato di ieri è il successo in doppio, oltre al fatto che Sinner ha vinto con sicurezza le proprie partite. Secondo me è un’ulteriore riprova che c’è stato il salto di qualità da parte di Sinner, poi, come ha sottolineato lui, la chimica con Sonego ha inciso. Tutto questo processo di lavoro che ha fatto sul suo tennis paga anche in doppio. Sonego non ha un problema così impattante, ha detto di stare bene ed è l’uomo Davis che si adatta anche a giocare nelle varie situazioni“.

Ieri Arnaldi ha perso il primo singolare, ma Dario Puppo è ottimista sul ligure: “Arnaldi potrà tornare utile in semifinale, si deve passare da sconfitte come quelle di ieri. Io resto fiducioso per domani, potrebbe anche non servire la vittoria di Sinner in singolare se si può contare su un doppio del genere. La Serbia può schierare Djokovic anche in doppio, questo format aiuta un Djokovic veterano: lui l’ha vinta nel 2010, poi l’ha frequentata poco e ora ci tiene a conquistarla”.

Un ulteriore passaggio su Jannik Sinner: “Le parole del capitano dell’Olanda sono significative su come Sinner stia entrando in considerazione tra gli addetti ai lavori. Ha detto che da quando Sinner è atterrato a Malaga le cose sono andate male per l’Olanda. Con la Serbia sarà una partita diversa. Non c’è più tanta paura per il doppio, ci potrebbero anche essere delle alternative. Ci deve essere una cosa fondamentale come l’intesa di prendersi caratterialmente, non solo di essere sincronizzati sui punti della specialità che sono diversi da quelli di singolare“.

Il telecronista di Eurosport ha parlato anche del capitano: “A Volandri bisogna fare dei complimenti: si è trovato senza Berrettini e con dei dubbi sul cambiare un elemento della squadra, poi ha dovuto scegliere sul primo singolarista e la scelta di Arnaldi è stata corretta. Contro la Serbia non è strettamente necessario che Sinner vinca contro Djokovic: è necessario vincere un singolare, ma col doppio ce la si può giocare, la Serbia non ha una coppia rodata, ma ha Djokovic, che non perde in Coppa Davis da 20 singolari e ha vinto gli ultimi 18 set giocati. Ieri se l’è presa con il pubblico ed è stato fischiato mentre parlava: il pubblico è maleducato e a volte sembra voler fare il moralista”.

Chi sarà il primo singolarista? “Io penso che Arnaldi possa essere il primo singolarista, soprattutto se punti su Sinner e Sonego come coppia in doppio: fare giocare due partite a entrambi quando hai lì cinque giocatori… Anche se non è il miglior Arnaldi, ma non è fuori forma. L’ostacolo Serbia è il più importante, Australia e Finlandia sono attaccabili, da vincere entrambi i singolare“.

Un pronostico sul big match tra i numeri 1: “La partita tra Sinner e Djokovic sarà più equilibrata rispetto alle Finals, chiaramente Djokovic è favorito: io dico che vinciamo il primo singolare e poi si va al doppio e il fatto di mettere in difficoltà Djokovic con Sinner potrebbe risultare determinante. In doppio Musetti e Arnaldi potrebbero essere delle opzioni insieme a Sonego, bisogna tenersi aperti degli altri piani rispetto al primo giorno“. Di seguito il VIDEO della puntata di Tennis Mania con Dario Puppo.

Foto: Lapresse